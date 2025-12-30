Andrej Hauptman: Zaključek Toura ni bil napet, bil je na šest

Ekipa UAE ni le Tadej Pogačar, je pogon z več kot 150 ljudmi, ki skrbi za to, da je zasedba iz ZAE ta čas najboljša na svetu. V njej je iz leta v leto več Slovencev, ob Pogiju pa ima med njimi najdaljši staž športni direktor Andrej Hauptman, ki se ji je tako kot njegov varovanec iz ljubljanskega Roga pridružil v sezoni 2019. Skupaj sta se med drugim veselila štirih zmag na Touru, prihodnje leto bosta naskakovala peto. Temelje za nove uspehe sta ta december postavljala na pripravljalnem taboru v Benidormu.