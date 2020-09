FOTO:Anna van der Breggen kraljica, Bujakova in Pintarjeva najbolje doslej

Imola

REUTERS Anna van der Breggen se je 40 km pred ciljem otresla vseh tekmic. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Eugenia bi jih kmalu slišala

Eugenia Bujak je 13. mestu z vožnje na čas dodala še 14. mesto na cestni dirki. FOTO: KZS

AFP Slovenke so bile vse do 12 km do cilja v igri za najvišja mesta Foto Marco Bertorello/AFP

Ko Annemiek pade, Anna zmaga

REUTERS Kolajne sta najboljšim podelila predsednik UCI David Lappartient (levo) in predsednik MOK Thomas Bach. i FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Jutri še Roglič, Pogačar in druščina

AFP Tudi v Imoli ne manjkajo slovenski navijači. FOTO: Marco Bertorello/AFP

- V boju za mavrično majico je bilo pred žensko cestno dirko malodane edino vprašanje, katera Nizozemka bo najboljša. Odgovor je bil, nesporna kraljica SP v Imoli, ki je četrtkovi zmagi v vožnji na kronometer dodala še zlato na 143 km dolgi cestni preizkušnji.sta bili v boju za kolajne do 12 km pred ciljem. Naposled sta popustili, vendar s 14. in 17. mestom dosegli najboljši slovenski uvrstitvi na ženski cestni dirki na SP.Ko je v predzadnjem od petih krogov napadla nova svetovna prvakinja, sta bili Slovenki tako kot vse druge tekmice nemočni. Najmočnejša od kar osmih Nizozemk v karavani je pospešila dobrih 40 km pred ciljem in se odpeljala zanesljivi zmagi naproti.Manjša skupina ubežnic ji je sprva poskušala slediti, nato pa popustila in počakala skupino še »preživelih« kolesark v boju za mesto pod vrhom.Med temi 35 kolesarkami sta bili tudi Bujakova in Pintarjeva, ki pa sta morali prestati še oba vzpona v zadnjem od 28,8 km dolgih krogov. Zalomilo se jima je na zadnjem, na katerem sta se proti srebru in bornu odpeljali branilka lanskega naslova svetovne prvakinjein domača adutinjaSlovenki sta končali v tretji zasledovalni skupini, ki je z zaostankom 3:08 za zmagovalko šprintala za 9. mesto. Bujakova je zasedla 14. mesto, Pintarjeva pa 17. Tako sta obe izboljšali 22. mesto Pintarjeve iz Bergna 2017. Od petih Slovenk je dirko končala šena 38. mestu (10:16),pa sta odstopili.»Vozila sem napadalno, poskusila sem dirkati drugače kot običajno, ko se le želimo držati najboljših. Proga je bila zame zelo zahtevna, vedela sem, da moram iti v pobeg, da bom na koncu v glavni skupini. To je bilo zame najtežje SP doslej, vendar rezultatsko tudi najbolj uspešno, zato sem zelo zadovoljna,« je povedala Bujakova, ki je v četrtek v vožnji na čas zasedla 13. mesto.»Dirka je bila zelo težka, to je bilo eno od najtežjih prvenstev, na katerih sem nastopila doslej. Zadnja dva kroga sta bila zelo zahtevna, tu se je naredila selekcija, najboljše so mi tam pobegnile. Toliko sem zmogla danes, manjkalo mi je treninga, saj sem bila letos malodane vsak mesec po en teden bolna. Če bi imela optimalno sezono, bi lahko bila višje. Sicer pa je bilo nekaj posebnega dirkati na dirkališču, hitrost je bila visoka in tudi nekaj več adrenalina je bilo, zelo zanimivo,« je svoje vtise strnila Pintarjeva, ki je razplet na vrhu ni presenetil: »Nizozemke so razred zase, trasa je bila podobna njihovim klasičnim dirkam, na katerih imajo one praviloma prestavo več, druge smo se borile po najboljših močeh.«»Vesel sem podviga Bujakove in Pintarjeve, ki sta se tudi v glavah dobro pripravile na dirko. Vesel sem predstave vseh Slovenk, tudi Kernove, ki je bila v zadnjem krogu blizu glavnini. Nisem pa najbolj zadovoljen s taktično izvedbo Bujakove. Če bi se vozila bolj racionalno, bi morda dosegla tudi več. Naš načrt je bil, da se pridruži pobegu v 3. krogu, ki ga je zamudila, nato pa neekonomično lovila vodilne, ki na koncu niso prišle v cilj v ospredju. Če bi prihranila to moč, bi bila zanjo bržkone dosegljiva tudi deseterica. Če bi imeli radijske zveze, bi ji svetoval drugače, vendar za to ni bilo možnosti. Ko bi ji lahko kaj rekli, je bila že minuto pred glavnino in minuto za vodilno skupino. Na srečo je imela zelo močne noge in se ji je nekako izšlo, drugače bi danes najbrž slišala nekaj krepkih besed,« pa je doslej najboljši nastop Slovenk na SP ocenil selektorAnna van der Breggen je drugič slavila zmago na cestni dirki na SP, potem ko je bila najboljša tudi v Innsbrucku 2018. Sicer pa je njena zbirka lovorik impresivna. V četrtek je mavrično majico oblekla tudi v vožnji na kronometer, pred tednom dni pa je še tretjič dobila največjo žensko etapno dirko na svetu, Giro Rosa. Leta 2016 je postala tudi olimpijska prvakinja v Riu de Janeiru. To so le nekatere od njenih 51 zmag.Številni njeni uspehi so sicer povezani z nesrečami njene rojakinje Annemiek van Vleuten. Lanska svetovna prvakinja je grdo padla na OI v Riu in tudi na letošnjem Giru, na katerem je odstopila zaradi zloma zapestja. Danes je štartala, čeprav po tej poškodbi še ni povsem okrevala, kajpak pa ni bila tako dobro pripravljena kot lani v Yorkshiru, kjer je tekmice v boju za mavrično majico s samostojnim pobegom pustila daleč za seboj. Kljub temu je osvojila srebro.Podelitvi kolajn je prisostvoval tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki v nasprotju z nedavnim obiskom v Sloveniji, tu na vseh prireditvag nosi masko ...Samo še ena dirka nas loči od konca SP v Imoli. Vrhunec bo jutrišnja cestna preizkušnja za profesionalce s kar osmimi Slovenci na štartu. Na 258,2 km dolgo progo s kar 5000 višinskimi metri (devet krogov po 28,8 km) se bodo ob 9.45 pod vodstvom selektorjapodali:(štartna številka 9),(10),(11),(12),(13),(14),(15) in(16).Konkurenca bo izjemno močna, čeprav na štartu ne bo lanskega svetovnega prvaka Dancain trikratnega svetovnega prvaka. Oba sta ocenila, da je letošnja trasa prezahtevna zanju ...