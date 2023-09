Anže Ravbar gre svojo pot in občuduje Primoža Rogliča

V nadaljevanju preberite:

Kri ni voda, to ob pogledu na slovensko mladinsko kolesarsko reprezentanco, ki je minuli teden na EP na Nizozemskem osvojila zlato in bron, drži kot pribito. Erazem Valjavec, Žak Eržen in Anže Ravbar, ki so izpeljali izjemno zaključno akcijo, so sinovi nekdanjih odličnih kolesarjev. Tokrat je bil najbolj ponosen Bogdan Ravbar, saj je njegov naslednik oblekel majico evropskega prvaka in si s tem bržkone odprl vrata v svet profesionalizma.