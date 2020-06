Armstrong priznal svoje najhujše dejanje in presenetil marsikoga

New York – Ko so Lancea Armstronga v drugem delu dokumentarne serije o njem na ESPN vprašali, kaj je bilo najhujše, kar je doslej storil v svojem življenju, je večina pričakovala, da se bo znova pokesal zaradi jemanja prepovedanih poživil, s pomočjo katerih je slavil številne uspehe – med letoma 1999 in 2005 je nanizal tudi sedem (končnih) zmag na kolesarski dirki po Franciji. Toda 48-letni Američan je s svojim odgovorom presenetil marsikoga.



»Najhujše je bilo verjetno to, kako sem se vedel do Emme O'Reilly in kako grdo sem govoril o njej,« je zdaj hudo Armstrongu. In kdo je Emma O'Reilly? Med letoma 1996 in 2000 je bila maserka in fizioterapevtka v moštvu US Postal. Da so kršili dopinške predpise, ji je bilo znano. Še več; s pudrom je pomagala prekrivati sledi injekcijskih vbodov. Ko je leta 2004 o tem spregovorila v javnosti, jo je Armstrong napadel brez dlake na jeziku.



Obtožil jo je laži, češ da si je vse izmislila, ker je bila jezna na ekipo. »Boji se, da bo prišlo na dan, da je vlačuga in alkoholičarka,« je poskušal takrat Lance z napadom nanjo oprati svoje ime. Zdaj 48-letni Američan te besede močno obžaluje. »Da sem žensko ozmerjal z vlačugo, je bilo nesprejemljivo. Težko, da sem naredil kaj hujšega,« se danes jezi nase Armstrong. Na vprašanje, zakaj je to potem kljub temu storil, je odvrnil: »Ker sem bil idiot in besen.«