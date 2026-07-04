Belgijski zvezdnik še pred štartom Toura v hudih težavah

Še preden so se s štartne rampe v Barceloni spustili kolesarji domače povabljene ekipe Caja Rural-Seguros RGA, so nekateri kolesarji že trpeli. Arnaud de Lie, desetouvrščeni kolesar z najnovejše lestvice Mednarodne kolesarske zveze, je »odstopil« že s klubskega ogrevanja pred moštveno vožnjo na čas, a bo še vedno štartal na moštvenem kronometru. Na rumeni pentlji bo tako štartalo vseh 184 kolesarjev.

Član Lotto Intermarchéja ima letos neverjetno smolo. Potem ko je v začetku leta izgledal zelo dobro, se je na zadnji pripravljalni dirki pred dirko po Italiji, ki jo je mimogrede tudi zmagal, okužil z bakterijo iz kravjih iztrebkov – na Giru je tako zaključil le tri etape, nato pa zaradi pomanjkanja moči odstopil.

Hitro se je pozdravil in odpotoval na dirko po Valoniji, kjer je vknjižil etapno zmago, v skupnem seštevku pa je bil tretji. Zdelo se je, da na Tour prihaja dobro pripravljen, pred četrtkovo predstavitvijo ekip pa so iz njegovega moštva sporočili, da ga tam ne bo zaradi trebušnih težav.

Vseeno je bil danes na trasi, ko so se ekipe nekaj ur pred velikim štartom ogrevale na trasi, a med ogledom proge je preprosto odvil in se ves poklapan usedel v klubski avtomobil. Ekipni kronometer bo vseeno začel, poročajo belgijski mediji, a več kot očitno njegova pripravljenost ni na ravni, s katero bi se lahko boril za vidnejši rezultat. Ekipa Lotto Intermarché tako ali tako letos nima večjih rezultatov in de Liejeva prisotnost bi bila lahko še kako pomembna za nabiranje točk.

V moštvu bosta izstopala eksplozivna Liam Slock in Lennert van Eetvelt, v številnih napadih pa lahko pričakujemo domačina iz Francije Baptista Veistrofferja.