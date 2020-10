Arnaud Demare po fotofinišu premagal Petra Sagana

Catania – Francoski kolesar Arnaud Demare (Groupama-FDJ) je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji. Po 140,4 kilometra od Catanie do Villafrance Tirrene je bil v ciljnem šprintu po fotofinišu hitrejši od Slovaka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) in Italijana Davideja Ballerinija (Deceuninck-Quick-step).



V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, čeprav sta se najboljša na vmesnem šprintu za bonus celo pomerila za rožnato majico vodilnega. Po štirih etapah tako še naprej na vrhu ostaja Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki ima po današnji etapi dve sekundi prednosti pred zmagovalcem tretje etape na Etno, Ekvadorcem Jonathanom Caicedom (EF Pro Cycling). V šprintu za bonifikacijske sekunde 26,5 kilometra pred koncem sta se Almeida in Caicedo pomerila za rožnato majico, saj med njima časovno ni bilo razlike. Boljši je bil Portugalec, ki je na vmesni cilj prišel kot drugi, Ekvadorec pa četrti, s čimer je pridobil dve sekundi.



Jan Tratnik in Domen Novak (oba Bahrain-McLaren) sta bila danes v ozadju. Tratnik je bil 92. z zaostankom 30 sekund, Novak pa 159., potem ko je v cilj prišel z zaostankom šestih minut in 29 sekund.



V sredo bo na sporedu zahtevna razgibana peta etapa od Mileta do Camigliatello Silana (225 km). Dobrih 36 kilometrov pred koncem se bo začel 24,2 kilometra dolg vzpon na Valico Monte Scuro s povprečnim naklonom 5,6 odstotka, potem pa sledi spust do cilja.



Izidi (Catania - Villafranca Tirrena, 140,4 km):

1. Arnaud Demare (Fra, Groupama-FDJ) 3:22:13

2. Peter Sagan (Slk, Bora-Hansgrohe) isti čas

3. Davide Ballerini (Ita, Deceuninck-Quick-step)

4. Andrea Vendrame (Ita, Ag2r La Mondiale)

5. Elia Viviani (Ita, Cofidis)

6. Stefano Oldani (Ita, Lotto Soudal)

7. Davide Cimolai (Ita, Israel Start-Up Nation)

8. Michael Matthews (Avs, Sunweb)

9. Filippo Fiorelli (Ita, Bardiani-CSF-Faizane)

10. Enrico Battaglin (Ita, Bahrain-McLaren)



92. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) + 0:30

159. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 6:29



Skupno:

1. Joao Almeida (Por, Deceuninck-Quickstep) 11:06:36

2. Jonathan Caicedo (Ekv, Education First) + 0:02

3. Pello Bilbao (Špa, Bahrain McLaren) 0:39

4. Wilco Kelderman (Niz, Sunweb) 0:44

5. Harm Vanhoucke (Bel, Lotto Soudal) 0:55

6. Vincenzo Nibali (Ita, Trek-Segafredo) 0:57

7. Domenico Pozzovivo (Ita, NTT) 1:01

8. Brandon McNulty (ZDA, UAE Emirates) 1:13

9. Jakob Fuglsang (Dan, Astana) 1:15

10. Steven Kruijswijk (Niz, Jumbo-Visma) 1:17



78. Jan Tratnik (Slo, Bahrain-McLaren) 17:58

143. Domen Novak (Slo, Bahrain-McLaren) 36:03