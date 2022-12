Astana prekinila pogodbo »Supermanu« Lopezu

Prišli naj bi namreč do dodatnih ugotovitev, da je bil Miguel Angel »Superman« Lopez povezan s španskim zdravnikom Marcosom Maynarjem, enim od šestih ljudi, ki jih od leta 2021 preiskujejo zaradi domnevnih dopinških prekrškov v Španiji. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se Lopez, ki so ga pred tem zaradi povezave z zdravnikom suspendirali, z odpovedjo ne strinja in je že napovedal pravni boj.

»Odkrili smo nove elemente, ki kažejo na verjetno povezavo Miguela Angela Lopeza z dr. Marcosom Maynarjem. V skladu s tem ekipa ni imela druge rešitve, kot da zaradi kršitve internih pravil ekipe takoj prekine pogodbo med ekipo in kolesarjem,« so sporočili iz Astane.

»Kolesar zavrača vse obtožbe, ki bi lahko škodile njegovemu imenu, in opozarja, da nikoli ni bil pozitiven na kakršna koli zdravila ali doping, niti ga ni preiskoval noben organ,« pa so prek spletnih omrežij sporočili Lopezovi odvetniki. Astana naj bi Kolumbijcu novembra pogodbo podaljšala.

Osemindvajsetletni Lopez je leta 2020 zmagal na etapi Toura, leta 2018 končal na tretjem mestu tako na Giru kot na Vuelti, obakrat pa tudi osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.