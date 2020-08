Bahrain-McLaren ostal brez glavnega sponzorja

Manama - Kolesarsko moštvo Bahrain-McLaren, kjer si kruh služi pet slovenskih kolesarjev in številni člani strokovnega štaba, je v izjavi za javnost sporočilo, da McLaren od naslednje sezone ne bo več glavni sponzor ekipe.



Britanski proizvajalec športnih avtomobilov se tako po vsega eni sezoni poslavlja od kolesarskega moštva, za katerega dirkajo Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Pibernik, Domen Novak in Grega Bole.



Britansko podjetje je ekipi sporočilo, da se bodo v prihodnje tudi zaradi negotovosti ob pandemiji novega koronavirusa v celoti posvetili dirkaškemu športu, še posebej razvoju moštva v formuli ena.



Del strokovnega dela ekipe Bahrain-McLarna so med drugimi tudi eden od šefov moštva Milan Eržen, športni direktor Gorazd Štangelj ter zdravnik Marjan Koršič.