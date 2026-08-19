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Kolesarstvo

Jakob Omrzel gre na Vuelto, na štartu kar sedem Slovencev

Na prihajajoči kolesarski dirki po Španiji bomo lahko pesti stiskali za rekordno število Slovencev, kar trije se bodo merili v barvah Bahrain Victoriousa.
Jakob Omrzel se na dirko podaja brez konkretnih pričakovanj. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Galerija
Jakob Omrzel se na dirko podaja brez konkretnih pričakovanj. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Matic Rupnik
19. 8. 2026 | 08:51
19. 8. 2026 | 09:06
5:24
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Kolesarska ekipa Bahrain Victorious je predstavila osmerico, ki jo bo zastopala na letošnji dirki po Španiji. V moštvu so kar trije Slovenci, med njimi pa najbolj izstopa mladi Jakob Omrzel. Dolenjec, sicer nekdanji državni prvak, bo debitiral na tritedenski preizkušnji, zaradi neizkušenosti pa se na dirko podaja brez konkretnih pričakovanj.

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Poleg njega bosta v moštvu še aktualni državni prvak Roman Jermakov, ki se je izkazal tudi na nedavni dirki po Poljski, kjer je odlično pomagal kapetanom v moštvu, ter Matevž Govekar. Godovičan bo na svoji tretji tritedenski dirki priložnosti za visok rezultat iskal v šprintih manjših skupin, ko bodo noge nekoliko hitrejših fantov že bolj izčrpane. 

Dirka se bo sicer v soboto začela z vožnjo na čas po ulicah Monaka, predstavitev ekip pa bo v kneževini na sporedu že v četrtek zvečer. Kapetan moštva bo Kolumbijec Santiago Buitrago, ki po sezoni zapušča ekipo, a tudi Omrzel bi lahko dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Slišati je, da je mladi Dolenjec v zelo dobri formi. 

Zadnji španski krog pred koncem kariere bo na Vuelti odpeljal izkušeni Bask Pello Bilbao, Govekarju bo v šprintih pomagal še en domačin Pau Miquel, na lažjih terenih pa bosta pomagala Nizozemec Matthijs Paasschens ter Madžar Attila Valter. Cilj ekipe bo visok rezultat Santiaga Buitraga v skupnem seštevku, veliko prostih rok bo imel tudi Omrzel. Bolj kot vsega pa si pri Bahrainu po dveh izvrstnih tritedenskih dirkah (Afonso Eulálio je bil zvezdnik Gira, Lenny Martinez je bil odličen na Touru) želijo etapnih zmag in tega, da bodo na dirki vidni. 

Slovenski pridih bo, tako kot na ostalih dirkah, imela tudi spremljevalna ekipa Bahrain Victoriousa. Eden od športnih direktorjev na dirki bo Borut Božič, ki je z Vuelto povezan tudi kot nekdanji kolesar. Prav na španski pentlji je leta 2012 postal prvi Slovenec z etapno zmago na eni izmed tritedenskih dirk.

O priložnostih trojice Slovencev je govoril tudi Božičev kolega v avtomobilu bahrajnske ekipe, nekdanji imenitni kolesar Franco Pellizzotti. »Jakob Omrzel je naš najmlajši kolesar v ekipi in nočemo mu nalagati preveč pritiska. To je njegova prva tritedenska dirka in ključno je, da se čim več nauči. Matevž Govekar bo naš glavni šprinter, a dirka bo za hitre fante težka. Tudi ravninske etape niso povsem ravne in imajo težak prihod v cilj. Od njega pričakujemo veliko in upamo, da se je v zadnjih mesecih razvijal v pozitivno smer. Za Romana Jermakova bo to druga tritedenska dirka. Upam, da bo naredil korak naprej v primerjavi z lani, tako bi se lahko boril za kakšno etapno zmago,« je dejal Italijan. 

Na dirki bomo videli tudi aktualnega državnega prvaka Romana Jermakova. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Na dirki bomo videli tudi aktualnega državnega prvaka Romana Jermakova. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling

»Prepričan sem, da lahko brez težav odpelje Vuelto, četudi ne bo šel na noben rezultat. Seveda pa kolesarji njegovega kova hočejo rezultate in menim, da jih bo tudi napadel. Jaz v njegovih letih, z njegovimi izkušnjami in kakovostmi ne bi imel nobenih zadržkov. Za mnoge fante bo Vuelta bolj kot dirka rasti dirka preživetja. Za Jakoba pa to ne drži, fant je sposoben velikih stvari,« je v pogovoru za Delo o mlademu Omrzelu spregovoril Jani Brajkovič. 

Rekord Slovencev na tritedenski dirki, dejavni tudi ostali

Poleg trojice v Bahrain Victoriousu bodo na dirki še Tadej Pogačar, Domen Novak (oba UAE Emirates), Gal Glivar (Alpecin Premier Tech), po nekaj težavah pa bo na štartu tudi Primož Roglič, ki ga je pred tedni na treningu zbil avtomobil. Italijanska La Gazzetta dello Sport poroča, da Slovenec na dirko prihaja nekoliko slabše pripravljen, zato se ne bo boril za visok skupni rezultat.

Matevž Govekar bo tretjič nastopil na tritedenski dirki. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling
Matevž Govekar bo tretjič nastopil na tritedenski dirki. FOTO: Bahrain Victorious/Sprintcycling

To bi lahko pomenilo, da ga bomo videli v številnih pobegih, če je peta skupna zmaga na videz nedosegljiva, pa bi lahko dodal vsaj kakšno etapno zmago. Slišati je bilo tudi namigovanja, da bi lahko v Španiji tekmoval tudi Jan Tratnik, a naposled ga ni v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe. Vseeno gre za drugo največjo udeležbo Slovencev na tritedenski dirki, leta 2004 jih je bilo na Giru osem. 

Tudi preostali Slovenci pa bodo v prihajajočem tednu na delu. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) bo na dirki po Beneluksu eden glavnih favoritov za visok skupni izid, njegov ekipni kolega Žak Eržen pa bo priložnosti iskal v šprintih. V vlogi pomočnika bo tudi Luka Mezgec (Jayco Alula). 

Slovenca na Touru za mlajše člane

V Franciji pa se bo začela dirka Tour de l'Avenir, prestižna razvojna preizkušnja za mlade kolesarje, ki ji pravijo tudi dirka po Franciji za mlajše člane. Na njej bosta nastopila dva obetavna slovenska kolesarja Erazem Valjavec, ki vozi za Soudal Quick-Step in bo leta 2028 prestopil v svetovno serijo, ter Sven Mernik, član Visme Lease a Bike. 

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La VueltaVuelta 2026dirka po Španiji 2026Bahrain VictoriousMatevž GovekarJakob OmrzelRoman JermakovBorut Božič

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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