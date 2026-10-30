Velika sprememba za najbolj slovensko ekipo v karavani

Kolesarska ekipa Bahrain Victorious, ki jo vodi Slovenec Milan Eržen, bo v prihodnji sezoni uporabljala kolesa znamke Factor. Ta se po enoletni odsotnosti vrača v svetovno serijo, novo partnerstvo pa ima tudi slovenski pridih, saj pri Factorju pomembno vlogo na področju sodelovanja s profesionalnimi ekipami opravlja Jošt Zevnik. Pri Bahrain Victoriousu so v zgolj dveh dneh potrdili precejšnjo spremembo. V četrtek so sporočili, da so sporazumno in s takojšnjim učinkom prekinili sodelovanje z italijanskim proizvajalcem koles Bianchi, dan pozneje pa razkrili novega opremljevalca. Od 1. januarja 2027 bodo kolesarji moštva, katerega člana so tudi Slovenci Matej Mohorič, Matevž Govekar, Žak Eržen in Jakob Omrzel, tekmovali na kolesih Factor. Razhod z Bianchijem je presenetljiv, saj sta ...