Barcelona potuje pod zemljo, Pogačar po cesti

Če ste danes v Barceloni, potujte samo s podzemno železnico! To tukajšnje oblasti priporočajo prebivalcem in turistom, saj so številne ceste že zaprte v pričakovanju štarta 113. Toura. Pred uvodno ekipno vožnjo na čas, ki se bo začela ob 17.05, se na prizorišču zbirajo tudi prvi slovenski navijači. Vsi v pričakovanju, da bo ob 18.55 na cestne Toura z ekipo UAE zapeljal tudi prvi favorit Tadej Pogačar.

Na četrtkovi predstavitvi ekip, ki si jo je pred Sagrado Familio ogledalo okoli 50.000 ljudi, so bile slovenske zastave v množici redke. Danes jih je po mestu že opaziti več, četudi je vrhunec slovenske navijaške mrzlice na Touru pričakovati v zadnjem tednu v Alpah.

»V zadnjem trenutku sva se odločila za prihod, ogledala si bova etapi v Barceloni, nato pa se bova vrnila domov. Tour bova nato spremljala po televiziji in bova še naprej klasična kavč selektorja,« sta povedala Matej in Teo, ki smo ju srečali pod Monjuicom.

Blindirano območje

V metropolah, kakršna je Barcelona, je sicer težko reči, da mesto diha z veliko športno prireditvijo, prisotnost karavane Toura pa je vsekakor močno čutiti po predelih mesta, kjer bosta potekali trasi prvih dveh etap.

Teo in Matej bosta v Barceloni stiskala pesti za tri slovenske kolesarje. FOTO: Miha Hočevar

Tako so ceste na Montjuic, kjer se bo danes končala 19,6 kilometrska vožnja na čas, jutri pa 168,5-kilometrska 2. etapa s štartom v Tarragoni, zaprte že od dopoldneva. Prireditelji s tem skrbijo za varnost kolesarjev, a tudi za gibanje navijačev, ki si zaključek etape ob Olimpijskem štadionu lahko ogledajo po 25-minutnem sprehodu iz središča Barcelone.

Območja, kjer bo danes in jutri potekal Tour – ponedeljkova 3. etapa se bo začela v Granollersu in se končala v kraju Les Angles na francoski strani Pirenejev – so bolj kot ne blindirana. Za varnost v Barceloni, ki gosti 27. štart Toura zunaj francoskih meja, skrbi 3600 pripadnikov katalonske policije Mossos d’Esquadra, ob njih pa še 900 pripadnikov Guardie Urbane, mestne policije v Bareceloni.