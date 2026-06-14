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Kolesarstvo

Barjanka: Ko šteje doživetje, ne rezultat

Na rekreativnem delu Maratona Franja ni pomembno, kdo je najhitrejši.
Spremljevalno vozilo diktira tempo, da Barjanka ostane rekreacije in ne dirka. FOTO: Mitja Felc
Galerija
Spremljevalno vozilo diktira tempo, da Barjanka ostane rekreacije in ne dirka. FOTO: Mitja Felc
Mitja Felc
14. 6. 2026 | 10:29
14. 6. 2026 | 10:31
6:29
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Včeraj zjutraj se je Kongresni trg v Ljubljani znova napolnil s kolesarji vseh generacij. Nekaj več kot 600 udeležencev se je podalo na letošnjo Barjanko, rekreativni, netekmovalni del Maratona Franje, ki udeležence vodi po 77 kilometrov dolgi trasi skozi osrčje Ljubljanskega barja. Vreme je bilo idealno za kolesarjenje, zato je bilo med udeleženci od starta do cilja čutiti dobro voljo in sproščeno vzdušje. Spremljevalno vozilo po vselej diktira tempo, da Barjanka ostane rekreacije in ne dirka.

Na Barjanki ni pomembno, kdo je najhitrejši ali kdo prvi pripelje v cilj, temveč skupno doživetje. Prav zato na njej srečamo tako športnike na vrhunskih specialkah kot družine z otroki, rekreativce na mestnih kolesih in vse vmes. Opaziti je tudi vse več e-koles.

Dolga kolona kolesarjev se je kmalu po startu raztegnila sprva po Tržaški cesti, naprej pa po barjanskih cestah in makadamskih poteh. Trasa, ki vodi skozi šest občin Ljubljanskega barja, ponuja ravno prav rekreacije in občudovanja narave, da se nanjo številni vračajo leto za letom.

Da je Barjanka postala pravi družinski in prijateljski dogodek, dokazuje tudi pestra paleta udeležencev, med njimi je tudi vse več otrok. Devetletna Ula je letos prvič prevozila celotno traso. Lani je šla le do Jezera, letos pa je uspešno premagala vseh 77 kilometrov. »Od lani naprej sem si želela, da prekolesarim celo. Sploh mi ni bilo tako težko. Samo na začetku med Ljubljano in Bistro se mi je zdelo malo prehitro, potem pa sem uživala. Komaj čakam naslednje leto, da grem spet,« je po prihodu v cilj povedala nasmejana mlada kolesarka.

Po stranpoteh Ljubljanskega barja. FOTO: Mitja Felc
Po stranpoteh Ljubljanskega barja. FOTO: Mitja Felc

Prireditev je kombinacija gibanja, druženja, naravnih lepot in sproščenega vzdušja.

 

Nad Barjanko sta navdušena tudi prijatelja, 12-letni Brin in 13-letni Jaša, ki sta celotno traso prevozila že četrtič. »Teren in zahteven, najboljše pa je, ker so zaprte ceste in kolesariš tako, kot bi bilo sicer nemogoče,« sta povedala, medtem ko sta si po koncu privoščila zaslužen krof in pijačo.

Prav tistih nekaj mladih kolesarjev je bilo tudi tokrat med junaki Barjanke. Ob poti jih je bilo mogoče videti, kako brez težav vrtijo pedala in z nalezljivo energijo prehitevajo marsikaterega odraslega udeleženca. Pri tem jim je pomagalo tudi navijanje domačinov.

V bistri so spet ponudili za barjanski doping, Vrhniške štruklje. FOTO: Mitja Felc
V bistri so spet ponudili za barjanski doping, Vrhniške štruklje. FOTO: Mitja Felc

Če bi podeljevali nagrado za najbolj navijaški kraj, bi jo letos brez dvoma osvojila Borovnica. Ob cesti so stali starejši, družine z otroki, posamezniki pred hišami in skupine prijateljev, ki so z aplavzi in spodbudnimi vzkliki spremljali kolesarje. Prav njihovo navijanje je številnim, predvsem najmlajšim, dalo dodaten zagon za nadaljevanje poti.

Klasično živahno je bilo tudi na postaji ob Jezeru pri Podpeči, kjer so si številni domačini ogledovali pisano reko kolesarjev. Med njimi je bil tudi Jernej, ki je Barjanko letos spremljal prvič.

»Najprej sem mislil, da gre za kakšno tekmovalno prireditev. Ko sem izvedel, da gre za rekreativni dogodek, kjer lahko sodelujejo cele družine, in kjer ni pomembno, kdo zmaga, se mi je ideja zdela odlična. Naslednje leto se je bom gotovo udeležil z otrokoma,« si je zadal.

Brin, Ula in Jaša so bili eni od približno 600 zmagovalcev letošnje Barjanke. FOTO: Mitja Felc
Brin, Ula in Jaša so bili eni od približno 600 zmagovalcev letošnje Barjanke. FOTO: Mitja Felc

Prav v tem je čar Barjanke. Pot vodi skozi Ljubljano, Brezovico, Log - Dragomer, Vrhniko, Borovnico, Ig in Škofljico ter obiskovalcem pokaže del Slovenije, ki ga mnogi poznajo le bežno. Kolesarji se vozijo med travniki, mokrišči, gozdovi in slikovitimi vasmi, ob tem pa jih čakajo postanki v Bistri, na Jezeru pri Podpeči in na Igu, kjer za energijo poskrbijo prostovoljci in domače dobrote.

Kombinacija gibanja, druženja, naravnih lepot in sproščenega vzdušja ostaja recept, zaradi katerega se številni udeleženci vračajo iz leta v leto. Letošnja Barjanka je še enkrat pokazala, da za nepozabno kolesarsko doživetje niso potrebni ne štoparica ne medalje in ne zmagovalci.

V objemu dreves MTB-izziva. FOTO: Mitja Felc
V objemu dreves MTB-izziva. FOTO: Mitja Felc

Gorskokolesarski izziv

V okviru Maratona Franja je letos drugič potekal Ljubljanski zmajev MTB-izziv, ki je namenjen ljubiteljem gorskega in gravel kolesarstva. Nekaj več kot 100 kilometrov dolga trasa udeležence popelje po asfaltu, makadamu, gozdnih poteh, kolovozih in travniških stezah, pri tem pa morajo premagati 2500 višinskih metrov. Gre prav tako za rekreativni izziv, a je za razliko od Barjanke za tega treba imeti kar precej moči in kondicije.

Pot vodi prek Golovca, Orl, Lipoglava, Malega Vrha, Obolnega, Šmartna pri Litiji in Janč, ki s skoraj 800 metri nadmorske višine predstavljajo najzahtevnejši del preizkušnje. Ravninskih odsekov je malo, zato vsakemu spustu praviloma sledi nov vzpon.

Posebnost izziva so kontrolne točke na turističnih kmetijah in drugih postojankah, kjer kolesarji zbirajo žige za medaljo. Organizatorji tudi pri tej preizkušnji poudarjajo netekmovalni značaj dogodka. V ospredju so doživetje narave, druženje in premagovanje osebnih izzivov.

Preizkušnja poteka v ekipah, v kateri so po trije kolesarji, ki morajo ves čas voziti skupaj. Zaradi zahtevnosti trase so zelo priporočljiva električna gorska kolesa, ki jih so lahko vmes polnili na več urejenih točkah.

Po uspešni lanski premieri je druga izvedba pokazala, da je Zmajev MTB-izziv postal dobrodošla popestritev največjega slovenskega kolesarskega praznika in privablja vse več kolesarjev, ki iščejo zahtevnejše trase od klasičnih cestnih maratonov.

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