Baska premočna za Polanca in Nibalija

Varese

AFP Egan Bernal je slavil prvo zmago v pokoronski sezoni. FOTO: Sylvain Thomas/AFP



Dvojna zmaga Ineosa

na dirki Grande Trittico Lombardo (tri lombardijske klasike Coppa Agostini, Coppa Bernocchi in Tre Valli Varesine so v tej koronski sezoni združili v eno preizkušnjo) ni bil daleč od vrha. Na 199,7 km dolgi preizkušnji, ki se je končala v Vareseju, kjer je lani na dirki Tre Valli Varesine zmago slavil, je v izbrani druščini končal na 6. mestu.Po samostojni akciji v zadnjih 15 kilometrih je v hudem nalivu, ki je preprečil tudi televizijski prenos dirke, zmago slavil Bask v dresu Astane. Šprint zasledovalcev je dobil njegov moštveni kolega in rojak, za njim pa so se zvrstili olimpijski prvak(CCC), poljski šampion(Ineos), prvi italijanski zvezdnik(Trek Segafredo) in Polanc (UAE).Tako je kolesar iz Britofa, ki je v letih 2015 in 2017 dobil dve etapi na Giru in lani na njem nosil tudi rožnato majico vodilnega, spet opozoril nase. Pri ekipi UAE je na večini dirk sicer pomočnik, ki ga v soboto tako kot Mateja Mohoriča (Bahrain McLaren) čaka nastop na eni največjih italijanskih klasik Milano–Sanremo. Pojutrišnjem se sicer začne dirka po Poljski, na kateri bosta od slovenskih kolesarjev nastopila(Mitchelton Scott) in(Bahrain McLaren), v petek pa bo Roglič (Jumbo Visma) na štartu tridnevne francoske dirke Tour de l'Ain.Na štiridnevni dirki La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi v Franciji pa je v današnji tretji etapi bržčas padla odločitev o končnem zmagovalcu. Mišice je prvič v pokoronski sezoni pokazal lanski zmagovalec Toura, ki je bil najboljši na ciljem vzponu na Col de Beyrede. Za njim je 10 sekund zaostal njegov moštveni kolega pri Ineosu Rus. Kolumbijski zvezdnik bo na današnji zadnji etapi branil rumeno majico, nato pa bo tako kot Roglič lovljenje forme za Tour, ki se bo začel 29. t. m. v Nici, nadaljeval na dirki Tour de l'Ain.