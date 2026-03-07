Bele ceste so najljubše igrišče Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar (UAE) je tudi v letu 2026 premočan za tekmece. Tako je pokazala 20. dirka Strade Bianche, na kateri je v velikem slogu odprl novo tekmovalno leto. Na toskanskih belih cestah je sam v ospredju ostal 78 kilometrov pred ciljem in v Sieni slavil rekordno četrto zmago.

Makadamski odsek Monte Sante Marie nosi ime Fabiana Cancellare, prvega trikratnega zmagovalca te spektakularne preizkušnje, vendar ga je Pogačar, ki so mu pred nekaj dnevi posvetili odsek Colle Pinzuto, vzel za svojega.

Na njem je leta 2022 sprožil samostojni napad 49 kilometrov pred ciljem 185-kilometrske preizkušnje in si prikolesaril prvo zmago. Leta 2023 je bržkone ni slavil le, ker se ni odločil za nastop v Toskani, predlani pa je spet napadel na Monte Sante Marie, to pot dobrih 81 kilometrov pred ciljem podaljšane, 215-kilometrske trase.

Kajpak je slavil drugo zmago, ki ji je lani dodal tretjo prav tako po napadu na Monte Sante Marie, kjer pa ni ostal sam. Družbo mu je delal Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), ki je bil po Pogačarjevem padcu nekaj časa osamljeni jezdec v ospredju. A slovenski as ga je ujel in naposled pustil za seboj na odseku Colle Pinzuto 18 kilometrov pred ciljem.

S tretjim zmagoslavjem se je izenačil s Cancellaro, kraljem belih cest v letih 2008, 2012 in 2016, vendar je Pogačar hitro poskrbel za to, da je ostal sam na vrhu večne lestvice. Tudi danes je po izjemnem delu ekipe UAE, v kateri je bil tudi Domen Novak, napadel na odseku Monte Sante Marie. Slediti mu je spet poskušal Pidcock, ki so mu načrte prekrižale tudi težave s kolesom, v dvoboj z najboljšim na svetu pa se je podal tudi 19-letni Paul Seixas (Decathlon). Veliki francoski up je pokazal, da je zelo močan, a ne še na ravni 27-letnika s Klanca pri Komendi.

Taktična igra mačke z mišjo

Pogačar je sam v ospredju ostal 78 kilometrov pred ciljem tokrat 203-kilometrske dirke. Preostanek scenarija je bil bolj kot ne že znan. Nadaljeval je v svojem tempu in povečeval prednost pred tekmeci, ki sta jih v taktični igri mačke z mišjo vseskozi nadzirala njegova moštvena kolega Isaac del Toro in Jan Christen.

Pogijev naskok se je dvignil do dveh minut, ob srditem boju za preostali mesti na odru za zmagovalce, pa je v zadnjih 30 kilometrih zanihal navzdol do minute, vendar njegova 109. karierna zmaga nikoli ni bila ogrožena. V velikem slogu je prikolesaril do slovite Piazze del Campo in postal nesporni kralj sienske klasike.

»Vem, da se ponavljam, vendar moram sneti klobuk pred ekipo, ki je opravila neverjetno delo. Po štartu najprej Domen Novak, nato je Kevin Vermaerke nadziral ubežnike in poskrbel za to, da smo bili v dobrem položaju na makadamskih odsekih. Felix Grossschartner je začel narekovati izjemen tempo, sledil je še Florian Vermeersch. Lepo je bilo videti, da je šlo vsem fantom v ekipi tako dobro. Tudi mladima metkoma Janu Christenu in Isaacu del Toru, ki sta izjemno opravila svoji nalogi. V čast mi je bilo kolesariti s takšno ekipo in doseči zmago. Izjemno sem vesel,« je v cilju povedal Pogačar, ki je s povprečno hitrostjo 42,699 km/h postavil rekord dirke.

»Videl sem, da me Seixas na vso moč lovi na najbolj strmem delu vzpona na odseku Monte Sante Marie. Rekel sem si, da bom na vso moč nadaljeval do vrha in videl, ali me bo ujel ali se bo med nama naredila razlika. Videl sem, da je zaostal, vedel pa sem tudi, da sta tam tudi Isaac in Jan, kar mi je bilo v veliko pomoč,« je Pogi dodal o Seixasu, ki je svojo izjemno nadarjenost potrdil, ko je v zaključku ugnal del Tora in zasluženo osvojil 2. mesto. Moško preizkušnjo je Matej Mohorič (Bahrain Victorious) končal na 24. mestu, na ženski dirki pa je Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart (AG Insurance Soudal) zasedla 39. mesto.

Tadej Pogačar se je priklonil gledalcem na Piazzi del Campo. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Začetek sezone je bil izjemen, a to je bil šele prvi dan, naprej gremo dan za dnem, dirko za dirko, bomo videli, kako bo šlo,« je še dodal Pogačar, ki je slavil peto zaporedno zmago (od septembrskega SP v Ruandi je neporažen), ob tem pa je že sedmo zaporedno sezono začel z zmago na svoji uvodni dirki.

Strade Bianche so brez dvoma njegovo najljubše igrišče, več bo negotovosti ob njegovem naslednjem izzivu, prvem letošnjem spomeniku Milano–Sanremo, ki ga bo 21. marca v šestem poskusu poskušal dobiti prvič. Njegov najnevarnejši tekmec bo spet dvakratni zmagovalec Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech), ki pa se je pred nekaj dnevi bržkone nekoliko zamislil, ko je videl nov Pogačarjev rekord na vzponu na Cipresso.