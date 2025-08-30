  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Belgijec iz zavetrja in s svežino v nogah do druge zmage

    V osmi etapi kolesarske dirke po Španiji je bil najmočnejši Jasper Philipsen, ki je bil najmočnejši že v prvi etapi. Skupno vodstvo je obdržal Torstein Traeen.
    Belgijski mojster za sprinte Jasper Philipsen je osmo etapo kolesarske dirke po Španiji, dolgo 158 km, odločil v zadnjih metrih. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Belgijski mojster za sprinte Jasper Philipsen je osmo etapo kolesarske dirke po Španiji, dolgo 158 km, odločil v zadnjih metrih. FOTO: Josep Lago/AFP
    G. N., STA
    30. 8. 2025 | 20:20
    2:33
    A+A-

    V sprintu osme etape jubilejne 80. kolesarske dirke po Španiji je bil najmočnejši Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je bil najmočnejši že v uvodni etapi. V končnici je ugnal Italijana Elio Vivianija (Lotto) in Britanca Ethana Vernona (Israel-Premier Tech). Skupno vodstvo je obdržal Norvežan Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

    Sedemindvajsetletni Belgijec je lačen uspehov, saj je letos na francoskem Touru prav tako dobil prvo etapo, dva dni kasneje pa je moral po hudem padcu odstopiti. Z zlomljeno ključnico in poškodbo reber je bila francoska pentlja zanj končana in zdaj skuša zamujeno nadoknaditi na Iberskem polotoku.

    »Dosegli smo zmago in nimam se kaj pritoževati. V končnici sem našel nekaj zavetrja, napadel precej pozno, a imel sem dobre noge. Res sem vesel, da trud ekipe ni šel v nič. Vsaka zmaga na grand touru je nekaj posebnega,« je po 15. zmagi na kolesarskih tritedenskih klasikah povedal Belgijec.

    Tudi po 163,5 kilometra dolgi dirki od Monzona do Zaragoze v vodstvu ostaja Norvežan Traeen, ki je tako kot prvi favorit dirke Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) prišel v cilj z glavnino. Razlika med tekmovalcema ostaja 2:33 minute, Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates) na tretjem mestu zaostaja še osem sekund več.

    Sprinterski razplet je bil na ravninski etapi pričakovan. Španci Joan Bou, Jose Luis Faura in lokalni favorit Sergio Samitier so sicer zgodaj ušli, a glavnine s favoriti to ni motilo. Proti ubežnikom je močno delal tudi nasprotni veter in 17 kilometrov pred ciljem jih je glavnina ujela, ekipe pa so začele pripravljati taktike in položaje za sprinterske vlake.

    V nedeljo je na sporedu naslednja gorska etapa. Kolesarje na 195,5 km dolgem delu dirke iz Alfara čaka vzpon vse do cilja pri smučarskih vlečnicah v Valdezcarayju. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu.

    Premium
    Več iz teme

    kolesarstvoVuelta 2025Matevž GovekarJonas Vingegaard

    Šport  |  Košarka
    Odmevi iz Katovic

    Luka Dončić jasno in glasno: Tako moramo igrati

    Najboljši slovenski strelec je po porazu proti Franciji napovedal zmago proti Belgiji, Edo Murič: »Lahko bi se razpletlo drugače«.
    30. 8. 2025 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama na Old Traffordu

    Manchester United do prve zmage v 97. minuti, Benjamin Šeško še brez gola

    V 3. kolu rdeči vragi, za katere je slovenski reprezentant igral od 72. minute, s 3:2 premagali Burnley. Zmagoviti gol je z bele točke dosegel Bruno Fernandes
    30. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Fosili

    Presenetljivo odkritje: bodičast dinozaver, ki evolucijo postavlja na glavo

    Gre za novo vrsto dinozavra, imenovano Spicomellus afer, živela je pred 165 milijoni let na poplavnih ravnicah današnje severne Afrike.
    30. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
