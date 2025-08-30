Belgijec iz zavetrja in s svežino v nogah do druge zmage

V sprintu osme etape jubilejne 80. kolesarske dirke po Španiji je bil najmočnejši Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je bil najmočnejši že v uvodni etapi. V končnici je ugnal Italijana Elio Vivianija (Lotto) in Britanca Ethana Vernona (Israel-Premier Tech). Skupno vodstvo je obdržal Norvežan Torstein Traeen (Bahrain Victorious).

Sedemindvajsetletni Belgijec je lačen uspehov, saj je letos na francoskem Touru prav tako dobil prvo etapo, dva dni kasneje pa je moral po hudem padcu odstopiti. Z zlomljeno ključnico in poškodbo reber je bila francoska pentlja zanj končana in zdaj skuša zamujeno nadoknaditi na Iberskem polotoku.

»Dosegli smo zmago in nimam se kaj pritoževati. V končnici sem našel nekaj zavetrja, napadel precej pozno, a imel sem dobre noge. Res sem vesel, da trud ekipe ni šel v nič. Vsaka zmaga na grand touru je nekaj posebnega,« je po 15. zmagi na kolesarskih tritedenskih klasikah povedal Belgijec.

Tudi po 163,5 kilometra dolgi dirki od Monzona do Zaragoze v vodstvu ostaja Norvežan Traeen, ki je tako kot prvi favorit dirke Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) prišel v cilj z glavnino. Razlika med tekmovalcema ostaja 2:33 minute, Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates) na tretjem mestu zaostaja še osem sekund več.

Sprinterski razplet je bil na ravninski etapi pričakovan. Španci Joan Bou, Jose Luis Faura in lokalni favorit Sergio Samitier so sicer zgodaj ušli, a glavnine s favoriti to ni motilo. Proti ubežnikom je močno delal tudi nasprotni veter in 17 kilometrov pred ciljem jih je glavnina ujela, ekipe pa so začele pripravljati taktike in položaje za sprinterske vlake.

V nedeljo je na sporedu naslednja gorska etapa. Kolesarje na 195,5 km dolgem delu dirke iz Alfara čaka vzpon vse do cilja pri smučarskih vlečnicah v Valdezcarayju. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu.