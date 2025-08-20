Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

Belgijski kolesar Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec uvodne etape dirke Renewi Tour. V preizkušnji od Terneuzena do Breskensa (182 km) sta se mu najbolj približala rojak Arnaud De Lie (Lotto) in Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

Za Merlierja je bila to že 63. zmaga v karieri in 13. v sezoni. Po številu prvih mest v letu 2025 se je izenačil z Dancem Madsom Pedersenom, pred njima je s 16 zmagami le slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Belgijski as ima kot vodilni dve sekundi naskoka pred Portugalcem Ruijem Oliveiro (UAE Team Emirates), tretji pa je s še sekundo več zaostanka Belgijec Dries De Bondt (AG2R La Mondiale). Oba sta se na ta položaja prebila z bonifikacijami na treh vmesnih letečih ciljih.

Na dirki v Belgiji in na Nizozemskem, ki se bo po petih etapah 24. avgusta končala v Leuvnu, nastopajo trije slovenski kolesarji, in sicer Matej Mohorič in Matevž Govekar iz ekipe Bahrain-Victorious ter Luka Mezgec (Jayco AlUla). Danes se je najvišje uvrstil Govekar na 19. mestu (v času zmagovalca), ciljno črto je z glavnino prečkal tudi Mohorič (34.), medtem ko je Mezgec (+1:21) zasedel šele 109. mesto.

Skupno je najvišje Govekar na 22. mestu z desetimi sekundami zaostanka za Merlierjem. Jutri kolesarje na jubilejni 20. dirki po Beneluksu čaka 172 kilometrov dolga etapa od Blankenberga do Ardooieja.