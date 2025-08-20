  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

    Od slovenskih kolesarjev se je na uvodni etapi dirke Renewi Tour najvišje uvrstil Matevž Govekar.
    Tim Merlier je najbolje začel dirko Renewi Tour. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Tim Merlier je najbolje začel dirko Renewi Tour. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    M. Š., STA
    20. 8. 2025 | 21:17
    20. 8. 2025 | 21:18
    2:40
    Belgijski kolesar Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec uvodne etape dirke Renewi Tour. V preizkušnji od Terneuzena do Breskensa (182 km) sta se mu najbolj približala rojak Arnaud De Lie (Lotto) in Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

    Za Merlierja je bila to že 63. zmaga v karieri in 13. v sezoni. Po številu prvih mest v letu 2025 se je izenačil z Dancem Madsom Pedersenom, pred njima je s 16 zmagami le slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Belgijski as ima kot vodilni dve sekundi naskoka pred Portugalcem Ruijem Oliveiro (UAE Team Emirates), tretji pa je s še sekundo več zaostanka Belgijec Dries De Bondt (AG2R La Mondiale). Oba sta se na ta položaja prebila z bonifikacijami na treh vmesnih letečih ciljih.

    Na dirki v Belgiji in na Nizozemskem, ki se bo po petih etapah 24. avgusta končala v Leuvnu, nastopajo trije slovenski kolesarji, in sicer Matej Mohorič in Matevž Govekar iz ekipe Bahrain-Victorious ter Luka Mezgec (Jayco AlUla). Danes se je najvišje uvrstil Govekar na 19. mestu (v času zmagovalca), ciljno črto je z glavnino prečkal tudi Mohorič (34.), medtem ko je Mezgec (+1:21) zasedel šele 109. mesto.

    Skupno je najvišje Govekar na 22. mestu z desetimi sekundami zaostanka za Merlierjem. Jutri kolesarje na jubilejni 20. dirki po Beneluksu čaka 172 kilometrov dolga etapa od Blankenberga do Ardooieja.

    Ognjeni krst Glivarja

    Gal Glivar bo v nedeljo prvič štartal na dirki po Španiji. Njegova ekipa Alpecin-Deceuninck je danes potrdila, da je tudi 23-letni Dolenjec v postavi za Vuelto. Kapetan moštva bo Danec Jasper Philipsen, v ekipi so zapisali, da je cilj osvojiti čim več etapnih zmag. V šprintih bodo ob Philipsnu računali na Belgijca Jonasa Rickaerta in Edwarda Planckaerta, priložnost za kakšen uspeh pa se bo lahko na gorskih etapah ponudila tudi Glivarju, Avstrijcu Tobiasu Bayerju in Belgijcu Ramsesu Debruyneju. Na dirki sicer ne bo obeh največjih slovenskih zvezdnikov Tadeja Pogačarja in branilca lanske zmage Primoža Rogliča. Od naših bo nastopil še Pogačarjev ekipni kolega Domen Novak, ki se bo kot pomočnik znova povsem podredil ekipi.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Tadeja Pogačarja med treningom pustite pri miru

    Tadej Pogačar med treningi v Romandiji ter Monaku navdušuje s prav posebnim dresom, ki naj bi odbijal fotoaparate in navijače, ki ga motijo med treningom.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 12:31
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    S trojico Slovencev se v Beneluksu začenja spektakularna etapna dirka

    Matej Mohorič, Matevž Govekar in Luka Mezgec začenjajo dirko po Beneluksu, oziroma Renewi Tour. Vsi trije bodo imeli visoka pričakovanja.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 10:33
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Vse boljša Urška Žigart v rumeni majici

    Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) nadaljuje sanjski teden na dirki svetovne serije po Romandiji.
    16. 8. 2025 | 15:45
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Froome svari Pogačarja: Pazi, da ne boš izgorel

    Britanski zvezdnik opozarja svetovnega prvaka, ki je letos začel namigovati o koncu kariere.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 07:33
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Renewi TourMatej MohoričMatevž GovekarTim Merlier

