Berlinčan od pekla do nebes

Nica - Kolumbijec Nairo Quintana (Arkea Samsic) je dobil zadnjo etapo kolesarske dirke Pariz-Nica od Nice do vrha Valdeblore La Colmiana. Na zadnjem vzponu je v cilj pripeljal pred drugim Belgijcem Tiesjem Benootom (Bahrain-McLaren) in tretjim Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ). Skupno zmago si je zagotovil Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).



Nemški kolesar Schachmann je po trku v hišo in izgubi časa v 6. etapi tudi v 7. izgubil nekaj sekund, a zadržal je prednost za največjo zmago v karieri. Posrečeno je opisal zadnjih nekaj kilometrov: "Bilo je zelo težko. Videli ste, da so me moštveni kolegi popeljali do zmage. Zame je bil zaključek etape zelo zahteven. V zadnjih treh kilometrih se mi je zdelo, da sem v peklu in da me boli vse. Zdaj pa se mi zdi, da sem v nebesih. Vredno je bilo vseh bolečin.". Ob tem je 26-letnik iz Berlina še dodal: "To je četrta sezona moje kariere med profesionalci in največji ter najbolj pomemben korak v njej. Počutim se izjemno, saj so ves čas ljudje dvomili, da se lahko borim za skupne zmage. Sam pa sem sanjal o teh trenutkih in zdaj dobil eno najbolj prestižnih dirk v sezoni. " .



Organizatorji so v petek sporočili, da nedeljske osme 8. etape, ki bi se morala končati po ulicah Nice, ne bo zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa. Še pred tem je odstopilo moštvo Bahrain-McLaren, zaradi česar na štartu že v petek ni bilo več Slovencev Jana Tratnika in Domna Novaka.