FOTO:Bernal: na Touru bo najnevarnejši Roglič

AFP Egan Bernal je sezono začel na domačih tleh. FOTO: AFP

Za kronometer bi vsaj minuto naskoka

AFP Lanski oder za zmagovalce na Touru (z leve), drugouvrščeni Geraint Thomas, zmagovalec Egan Bernal (oba Ineos) in tretjeuvrščeni Steven Kruijswijk (Jumbo Visma). FOTO: AFP

AFP Primož Roglič (v ospredju) in Tadej Pogačar se bosta z Bernalom letos prvič pomerila marca na dirki Pariz–Nica. FOTO: AFP

se je lani v zgodovino vpisal kot prvi kolumbijski zmagovalec Toura, novo sezono pa je začel na domačih tleh, na dirki po Kolumbiji, na kateri se bo ta teden meril tudi s francoskih kolesarskim zvezdnikom. Pred štartom se je razgovoril za kolumbijski časopis El Tiempo in brez dlake na jeziku povedal, kdo bo najtrši oreh, ko bo julija branil zmago na »francoski pentlji«,Udeležba na šestdnevni dirki, ki se je včeraj začela z ekipno vožnjo na čas, je poimensko zelo močna, saj so se klicu domovine odzvali malodane vsi najboljši kolumbijski kolesarji, poleg Bernala še. Čeprav je to po kategoriji tretjerazredna dirka, ji dodatno težo dajeta še Alaphilippe in zmagovalec lanskega Gira, Ekvadorec, ki se prvič predstavlja v dresu Bernalovega Ineosa.Za večino zvenečih imen bodo to predvsem dobre višinske priprave, saj je štart vseh etap na nadmorski višini nad 2600 metrov, višje kot najvišji prelazi letošnjega Toura. »Ta bo letos sicer precej bolj zahteven kot lani, četudi bo trasa krajša. Več bo višinskih metrov, dirkanje bo bolj eksplozivno. Čas bo treba pridobivati tako v Alpah kot Pirenejih. Tisti, ki bo znal po malem pridobivati proti tekmecem, tukaj pet sekund, tam 10, bo imel velike možnosti za zmago,« je Bernal, ki je januarja dopolnil 23 let, za El Tiempo predstavil strategijo za netipično traso Toura, na kateri ne bo najdaljših in najbolj legendarnih vzponov, zato pa obilica razgibanega terena, na katerem ne bo počitka.Posebnost je tudi le ena vožnja na kronometer in to v predzadnji, 20. etapi, v kateri kolesarje najprej čaka 30 ravninskih kilometrov, nato pa 6-kilometrski ciljni vzpon na La Planche des Belles Filles. »Če želim biti prepričan o končni zmagi, si moram pred to etapo prikolesariti od minute do minute in pol prednosti pred tekmeci,« je ocenil Kolumbijec, ki v vožnji na kronometer ni od muh, vendar ne velja za specialista zanjo.V nasprotju z Rogličem, ki ga bo imel, kot kaže, Bernal skozi sezono veliko na očeh. »Obeta se zelo zanimiva dirka zdaj, ko se je Jumbo Visma okrepila še s. Resda pred dirko ne gre odpisati nikogar, tudi lani Alaphilippa nihče ni pričakoval v ospredju, vendar ni veliko manjkalo, da bi zmagal. Tudi letos se lahko zgodi marsikaj, vendar pričakujem, da bo na dirki najmočnejši Roglič. Vsi v karavani ga zelo spoštujemo, lani je bil številka ena na svetu, zmagal je na Vuelti, tudi na Giru je bil na odru za zmagovalce. Močen je v vožnji na kronometer in vzponih, njegova forma je vedno stanovitna,« je Bernal dejal o 30-letnem Slovencu, s katerim se bosta prvič pomerila marca na dirki Pariz–Nica, na kateri bo nastopil tudi. Vsi trije imajo v načrtu tudi isto generalko pred Tourom, kriterij Douphine.Zanimivo bo videti, kdo bo prej razkril svoje karte in kdo bo hranil moči za največjo dirko v sezoni. Ter tudi, kdo bo imel v nogah še kaj »dinamita« za olimpijske igre, na katerih bo cestna dirka na sporedu le šest dni po koncu Toura: »Med dirkama ne bo veliko časa, vendar je mogoče na obeh dobro dirkati. Kajpak s pravočasnim načrtovanjem, pravo regeneracijo, prehrano, zadostnim spancem ob zamenjavi časovnih pasov. Vsekakor pa bodo OI loterija za vse, ki bomo dirkali na Touru. Nekateri, ki bodo prišli iz Francije, bodo morda še vedno 'leteli', nekateri pa bodo čutili utrujenost.«