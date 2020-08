Bernal že končal dirko

Pariz

Primožu Rogliču se nasmiha odmevna zmaga. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Roglič: Ni še konec, čakajo nas mnogi vzponi

- Zmagovalec kolesarske dirke po Franciji 2019,, sedmi po treh etapah kriterija Dauphine, danes na četrti etapi ni štartal in je že končal z nastopi na omenjeni dirki, na kateri vodiKolumbijec je tako v drugi kot tretji etapi izgubljal sekunde proti Rogliču (Jumbo-Visma), a je bil še vedno najmočnejši kolesar ekipe Ineos. Zdaj se poraja vprašanje, ali bo Kolumbijec pripravljen na boj na dirki po Franciji (začetek 29. avgusta), najpomembnejšo dirki sezone.»Danes ne bo štartal," je pred začetkom dirke potrdil njegov moštveni kolega, poroča portal cyclingnews. »Ima bolečine v hrbtu in zanj je najboljše, da se odpočije. Do Toura ni več veliko, zato je pomembno, da bo takrat 100-odstotno pripravljen. Mislim, da ni nič resnega, a bolje je biti previden,« je še dodal Thomas.Kot še piše portal, je bil Roglič presenečen nad Bernalovim odstopom, a priznal, da dirke še zdaleč ni konec. »Mislim, da za nas to ne spremeni veliko. Moramo se osredotočiti na svoje delo in poskusiti biti najboljši. Veselim se te etape. Še vedno bo težak boj, ni vse na Eganu, saj je tu veliko odličnih kolesarjev. Ne vem, kaj bo danes, a bo težko. Takoj na začetku nas čakajo hribi, mi si želimo nadzora in dobrega položaja. Osredotočili se bomo na to,« je povedal Roglič, ki ima štirinajst sekund prednosti pred Francozom(Groupama - FDJ) in dvajset pred Nemcem(Bora Hansgrohe).Kriterij Dauphine se bo sklenil v nedeljo s peto etapo.