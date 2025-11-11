Bil je Pogačarjev zaupnik, zdaj bo svetoval Rogliču

Primož Roglič je sezono 2026 zaključil na sponzorskem kriteriju podjetja ASO v Saitami, kjer se je v pogovoru za časnik AS ozrl tudi k prihodnji sezoni. »Na pripravah bomo videli, kako se bomo dogovorili, ni mi problem dirkati od januarja do oktobra, če bom le v dobri formi. Kjer me bo ekipa želela, tam bom,« pravi Roglič, ki se zelo verjetno pripravlja na svojo zadnjo sezono profesionalnega kolesarja.

Pika na i izvrstne kariere bi bila peta zmaga na dirki po Španiji. »Nimam še načrta, zato težko rečem kaj več, veliko je odvisno od moštva. Vsekakor pa bi bil rad na štartu Vuelte v Monaku, to bi bilo nekaj posebnega,« je Roglič pustil vrata odprta za (morda) še zadnji naskok na rekordno peto rdečo majico. Na vprašanje, kaj bi si najbolj želel v letu 2026, pa je dodal: »Da bi bil srečen.«

V svoji zadnji sezoni bo sodeloval z Allanom Peiperjem, ki je imel veliko vlogo pri vzponu Tadeja Pogačarja v vrh kolesarskega sveta. Zaradi bolezni se je Peiper umaknil iz kolesarske karavane, a prav dolgo ni zdržal »pri miru«. Kot svetovalec bo v naslednji sezoni deloval z Red Bull Boro Hansgrohe, ki tudi z angažmajem slovitega imena daje vedeti, da z Remcom Evenepoelom v svojih vrstah mislijo zelo resno.