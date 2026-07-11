Šprinter obtožil Pogačarja: Bitka za zeleno majico je zanimivejša

Eritrejski kolesar Biniam Girmay, ki je na današnji etapi Toura v Bergeracu osvojil drugo mesto, se je odzval na kritike, ki so govorile o tem, da so šprinterske etape na letošnji dirki po Franciji premalo razburljive. Nekdanji dobitnik zelene majice meni, da so ravninske etape pogosto bolj nepredvidljive kot gorske, pri tem pa je kot primer izpostavil dominantno predstavo Tadeja Pogačarja na Tourmaletu.

»Razumem, zakaj imajo gledalci občutek, da ravninske etape niso zanimive. Toda dan pred šprintersko etapo smo imeli izjemno zahtevno etapo, zato nihče ni želel v beg. Odvisno je od tega, kaj komu pomeni zanimivo dirkanje. Tudi meni je včasih dolgočasno gledati, kako nekdo na gorski etapi 40 kilometrov vozi sam,« je za danski Feltet dejal Girmay.

S tem je namignil na šesto etapo, v kateri je Pogačar napadel pet kilometrov pod vrhom Tourmaleta in nato sam odpeljal zadnjih 43 kilometrov do cilja v Gavarnie-Gèdru. Ciljno črto je prečkal dve minuti in 38 sekund pred Jonasom Vingegaardom ter še povečal prednost v skupnem seštevku.

Po Girmayevem mnenju so sprinterski zaključki praviloma bolj napeti. »Raje gledam sprinterske etape, ker do zadnjih metrov ne veš, kdo bo zmagal,« je dejal. Kot primer je navedel sedmo etapo proti Bordeauxu, v kateri je bil zmagovalec odločen šele v zadnjih 200 metrih. Tim Merlier je v ciljnem sprintu ugnal Sørena Wærenskjolda, Girmay pa je po slabšem položaju pred sprintom osvojil tretje mesto.

Tudi današnja etapa je bila izredno razburljiva, saj bil je Liam Slock (Lotto-Intermarché) ujet šele v zadnjih dveh kilometrih. Belgijec se je že štirideset kilometrov pred ciljem znebil ostalih tekmecev v pobegu, če pa bi ostal vsaj z enim izmed njiju, pa bi lahko imel več možnosti za uspeh.

Girmay je poudaril tudi, da je boj za zeleno majico trenutno zanimivejši od boja za skupno zmago. »Po mojem je spremljati boj za zeleno majico bolj zanimivo kot boj za rumeno,« je dejal. Slovenci se s tem seveda niti približno ne strinjamo, saj se naš zvezdnik Tadej Pogačar bori za skupno zmago, hkrati pa vsako dirko, ni važno, ali gre za klasiko, hribovito ali gorsko etapo, naredi zanimivo.

V točkovanju najboljšega sprinterja trenutno vodi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je imeniten na težjih etapah, medtem ko ima največ težav na hitrih in ravninskih šprintih. Danec ima le 15 točk prednosti pred Belgijcem Timom Merlierjem (Soudal Quick-Step), ki je pred dirko sicer dejal, da se ne bo boril za zeleno majico, a po dveh zelo zanesljivih zmagah si bo morda premislil. Biniam Girmay zaostaja 25 točk in še nima etapne zmage, enako pa velja tudi za četrtouvrščenega Jasperja Philipsena (Alpecin Premier-Tech), ki pa ni v pravi formi in se mu enajsta zmaga na rumeni pentlji počasi izmika.

Jutri priložnost za ubežnike

Jutri je na sporedu spektakularna etapa, namenjena ubežnikom. Številni kolesarji so si lahko na zadnjih dveh etapah tako fizično kot psihično odpočili, saj hitrosti niso bile res visoke. Ker pa so bile vse etape doslej precej selektivne, pa si gre obetati zelo srdit boj za pobeg dneva.

Morda bomo spredaj videli tudi Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious) ali Jana Tratnika (Red Bull Bora Hansgrohe), Idrijčan je že na današnji etapi sledil pospeševanjem Danca Kasperja Asgreena (EF Education EasyPost) okrog štirideset kilometrov pred ciljem. V skupnem seštevku si ne gre obetati večjih razlik, tudi pred Tadejem Pogačarjem tako jutri ne bi smel biti preveč zahteven dan, čeprav je Slovenec za TV Slovenija dejal, da bo etapa »nadležna«.