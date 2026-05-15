Bizaren posnetek z Gira, mlada navijača kolesarje želela spraviti na tla

Dirka po Italiji je že v prvem tednu poskrbela z nekaj nevarnimi in absurdnimi trenutki. Veliki štart v Bolgariji so zaznamovali hudi padci in okužbe zaradi fekalij goveda, nato je sledil neverjeten dvoboj Igorja Arriete (UAE Emirates) in Afonsa Eulalia (Bahrain Victorious) v peti etapi, šesta etapa pa je bila še najbolj preresljiva doslej.

Na videz miren dan s ciljem v Neaplju sta že sredi etape zaznamovala gledalca ob trasi – približno 50 kilometrov pred ciljem sta mladeniča takorekoč stopila na cestišče ob krožišču, ko so po njem prihajali kolesarji. Eden izmed njiju je proti kolesarjem prikazal geste, kot da bi jih želel poriniti s kolesa, drugi pa je podstavil stopalo, kot da bi jih želel spodtakniti.

Na srečo ni prišlo do padca, a prizori so bili vseeno zaskrbljujoči. Da, Giro je dirka, ki naredi več kot tri tisoč kilometrov in ob cesti se ob vsej dolžini znajde tudi nekaj ljudi, ki se ne obnašajo niti približno primerno, a tovrstno dejanje je za nameček še izjemno nevarno. Fantje se za prihod na rožnato pentljo pripravljajo mesece, celo leta, morda so v najboljših formah v življenju, a se jim vse podre zaradi dveh skrajno neprimernih posameznikov ob progi. Kolesarski mediji poročajo, da je policija nespametna gledalca že identificirala in kaznovala.

Zaključek v Neaplju je bil vnovič zgodba zase – organizatorji so mesec pred štartom spremenili traso in ta se je končala v samem središču mesta. Do tam vodi tlakovana cesta, le pičlih dvesto metrov pred ciljem pa so kolesarji naredili polkrožni ovinek. Že sicer so neapeljske ceste znane kot zelo gladke, danes pa je v cilju ravno prav rosilo, da je bila podlaga še bolj gladka, kot če bi močno padal dež.

V zaključnem ovinku je padel že prvi kolesar v glavnini, to je bil Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets), ki je pomagal Dylanu Groenewegnu. Na tleh so se znašli tudi Jonathan Milan (Lidl-Trek), Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) in na videz poškodovani Orluis Aular (Movistar).

Zmaga je naposled silver zasluženo pripadla Davideju Balleriniju, a današnji zaključek je bil še ena črna pika, ki pojasnjuje, zakaj se prav Giro v zadnjih letih srečuje s številnimi težavami in zaostaja tako za Tourom kot tudi za Vuelto.