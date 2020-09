Bo Roglič Dumoulinov pomočnik na Vuelti?

Amsterdam – Nizozemsko kolesarsko moštvo Jumbo Visma je sporočilo, da bo na oktobrski Vuelti njihov kapetan Nizozemec Tom Dumoulin. Kot pravijo v ekipi, bodo dirko po Španiji poskušali osvojiti, čeprav še niso potrdili, pa obstaja verjetnost, da bosta Dumoulinova pomočnika slovenski as Primož Roglič in Američan Sepp Kuss, poroča cyclingweekly.com.



Dumoulin je že napovedal, da bo nastopil tudi na 31 kilometrov dolgem kronometru svetovnega prvenstva v Imoli. Njegovo drugo mesto na kronometru dirke po Franciji mu daje upanje, da bi lahko ponovil letu 2017, ko je v tej disciplini postal svetovni prvak. Takrat je bil Roglič drugi.



Dumoulin, ki je imel lani težave s poškodbo in pozneje še z boleznijo, je v tretjem tednu Toura pokazal odlično formo, čeprav je predvsem pomagal Rogliču v boju za skupno zmago.