Bo včerajšnji Vingegaardov udarec dobil hiter Pogačarjev odgovor?

Druga etapa Dirke po Franciji bo že ponudila precej zahtevnejši teren. Na 168,5 kilometra dolgi trasi od Tarravona do Barcelone bodo kolesarji premagali približno 2500 višinskih metrov, pri čemer bo glavnina zahtevnosti osredotočena v drugi polovici etape in predvsem na zaključnih krogih okoli znamenitega barcelonskega griča Montjuïc.

Prvi od dveh vzponov vodi proti gradu Montjuïc. Gre za izjemno zahteven odsek, dolg 1,6 kilometra, s povprečnim naklonom 9,3 odstotka, medtem ko najstrmejši del doseže kar 13 odstotkov.

Po kratkem, nekaj več kot kilometer dolgem spustu sledi še drugi vzpon na Cote du Stade Olympique. Ta je dolg 700 metrov in ima sedemodstotni povprečni naklon. Ob prvem prečkanju olimpijskega stadiona bo do cilja ostalo še 24,4 kilometra, kar pomeni dva popolnoma enaka kroga, dolga po 12,2 kilometra.

Vsak krog se začne s spustom, nadaljuje po valovitem terenu in nato pripelje na oba ključna vzpona, najprej proti gradu Montjuïc in nato proti olimpijskemu stadionu.

Profil 2. etape Toura 2026. FOTO: Infografika Delo

Montjuic prvo sito za skupni seštevek

Včerajšnja uvodna etapa je bila ena najzanimivejših na Touru nasploh. Ne pomnimo, kdaj je bilo nazadnje toliko kandidatov za prvo rumeno majico na dirki. Na koncu se je zgodilo presenečenje, ki to ni, Jonas Vingegaard se je v rumeno odel spet prvič po letu 2023, ko je zmagal v skupnem seštevku. S tem dosežkom Vingegaard posnema Miguela Induraina, zadnjega kolesarja, ki je po zmagi na dirki po Italiji (Giro) v istem letu osvojil prvo rumeno majico na Touru; to mu je uspelo davnega leta 1993.

Jonas Vingegaard je presenetljivo prvi nosilec rumene majice na 113. Dirki po Franciji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Vingegaard po stopinjah Merckxa

Šele drugič v zgodovini je moštveni kronometer odločal o prvi rumeni majici na dirki po Franciji. Za podobno uvodno etapo se moramo vrniti v leto 1971 in na uvodni kronometer, grand départ, v Mulhousu v Alzaciji. Tisto leto je ekipa Molteni prevladovala na 11 kilometrov dolgi progi po ulicah Mulhousa. Eddy Merckx, Kanibal, si je takrat nadel majico vodilnega ... natanko tako, kot je to včeraj storil Jonas Vingegaard.

Visma-Lease a Bike obdržala svojo krono

Z uresničitvijo svoje 75. zmage na dirki po Franciji v bližini olimpijskega stadiona v Barceloni je ekipa Visma-Lease a Bike obdržala krono najboljšega moštva v vožnji na čas. Nizozemska ekipa je v tej disciplini pred tem prevladovala že leta 2019, ko je bila ta nazadnje na sporedu velike pentlje, čeprav je takrat etapa potekala še v starem formatu.

Nov začetek zunaj Francije

Z zgodovinskim prvim gostovanjem uvodne etape dirke po Franciji včeraj v Barceloni velika pentlja že 27. v zgodovini začenja v tujini, 72 let po tem, ko se je to prvič zgodilo v Amsterdamu (1954). To je hkrati tretji uvod Toura v Španiji, po San Sebastianu (1992) in Bilbau (2023).

Zeleno presenečenje

To je majica, za katero si verjetno nikoli v karieri ni mislil, da jo bo oblekel. Egan Bernal, sicer čisti hribolazec, je po rumeni in beli zdaj odet v zeleno. Kolumbijec je bil namreč najhitrejši kolesar na prvem vmesnem času (na 5,1 kilometra). Zmagovalec Toura iz leta 2019 je šele drugi Kolumbijec, ki vodi v točkovnem točkovanju. Pred njim je to razvrstitev, ki je tradicionalno rezervirana za sprinterje, vodil le Fernando Gaviria po zmagi v uvodni etapi leta 2018.

Egan Arley Bernal Gomez je presenetljivo v zeleni majici. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Prvi v belem

Idealen začetek za Juana Ayusa. Triindvajsetletni hribolazec ekipe Lidl-Trek si je privozil prvo belo majico v svoji karieri. Kolesar iz Barcelone je šele drugi Španec po Jesúsu Blancu Villarju leta 1986, ki vodi v razvrstitvi mladih kolesarjev po prvi etapi.

Juan Ayuso je svoja pričakovanja izpolnil z belo majico. FOTO: Loic Venance/AFP

Kolesarski fenomen: Tadej Pogačar s statistiko, ki meji na znanstveno fantastiko

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar še naprej premika meje mogočega na največji kolesarski dirki na svetu. S tretjim mestom, ki ga je v moštvenem kronometru zasedel s svojo ekipo UAE Team Emirates - XRG , si je v svojem 127. etapnem nastopu na Dirki po Franciji zagotovil že 109. uvrstitev med najboljše tri .

Štirikratni zmagovalec Toura in aktualni svetovni prvak v tej prestižni statistiki izstopa z neverjetnim odstotkom učinkovitosti. V svoji karieri na francoski pentlji je namreč na zmagovalnem odru stal v kar 85 odstotkih vseh odpeljanih etap. Od svojih 109 uvrstitev na zmagovalni oder je zabeležil: 54 prvih mest, 45 drugih mest, 10 tretjih mest.

Njegova stalnost pri vrhu kolesarskega sveta je zgodovinska. Pogačar namreč v virtualni oziroma trenutni skupni razvrstitvi med najboljšimi tremi kolesarji neprekinjeno vztraja že vse od uvodnega dneva Toura 2025, ko je po uvodni etapi zasedal 18. mesto.

Pidcock že kaže svojo eksplozivnost

Tom Pidcock ni izgubljal časa pri dokazovanju svojih hribovsko-eksplozivnih odlik. Britanec je celotno pot prevozil v vožnji stoje, na pedalih, in premagal 800 metrov dolg vzpon s 7-odstotnim naklonom do olimpijskega stadiona s povprečno hitrostjo 40,6 km/h. Vendar ta predstava ni zadostovala za pikčasto majico, saj so se časi izračunavali na podlagi skupnega trajanja zadnjih dveh vzponov dneva. V tem dvoboju pa je svoje tekmece nadigral slovenski as Tadej Pogačar.

S spremljanjem v živo 2. etape začnemo ob 15. uri