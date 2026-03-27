Bogdan Fink: S kolesarstvom v Novem mestu bo vse v redu

Redko kateri slovenski športni kolektiv se še ni srečal s finančnimi tegobami, marsikateri je zaradi tega tudi ugasnil. To se ne bo zgodilo novomeškim kolesarjem, pravi njihov direktor Bogdan Fink, ki je s sodelavci konec lanskega leta prejel hud udarec, ko je klub po več kot 20 letih sodelovanja zapustil glavni sponzor Adria Mobil. A »krkaši« se niso prvič znašli v težkem položaju in so, kot kaže, prebrodili najhujše. Od sredinega občnega zbora imajo novo vodstvo.
Na mesto predsednice se je vrnila Mojca Novak, ki je klub vodila do leta 2023.
Komentarji