Boj Urške Žigart in zmaga Demi Vollering navdušila rekordno število gledalcev

Ženska dirka po Franciji je z letošnjo izvedbo postavila nov televizijski rekord. Tour de France Femmes je v Franciji dosegel najvišji povprečni delež gledalcev doslej, vsaj del devetdnevne dirke pa si je ogledalo kar 23,2 milijona ljudi. Do cilja je prišla tudi Urška Žigart, postala je prva Slovenka, ki ji je to uspelo dvakrat v moderni dobi Toura.

Podatki France Télévisions kažejo, da je letošnjo dirko v povprečju spremljalo 32,9 odstotka vseh gledalcev, ki so bili v času prenosa pred televizijskimi zasloni. Lani je delež znašal 31,6 odstotka. Povprečno je posamezno etapo spremljalo 2,6 milijona gledalcev, nekoliko manj od lanskih 2,7 milijona.

Številke so še toliko bolj odmevne, ker vseh etap ni bilo mogoče spremljati od starta do cilja. V celoti so bile predvajane le tri od devetih etap, prva, peta in deveta, pri preostalih šestih pa so gledalci ostali brez začetnega dela dirkanja. Zato so se še okrepili pozivi, naj organizator ASO v prihodnje zagotovi celotne prenose vseh etap.

Rumena majica Nizozemke, ki dirka za francoski FDJ-Suez, je bila zaslužena, a tudi kontroverzna zaradi taktike v sobotni etapi. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Največ zanimanja je pritegnila sedma etapa z zaključkom na slovitem Mont Ventouxu, kjer je do zgodovinske zmage prišla Kasia Niewiadoma-Phinney. Povprečni delež gledalcev je dosegel kar 41,5 odstotka, na vrhuncu pa je bilo pred zasloni 5,1 milijona Francozov. Še bolj impresivno je, da je bila etapa na sporedu v petek in tudi ni bila predvajana v celoti.

Veliko zanimanja je požel tudi nedeljski zaključek v Nici. Ko je Demi Vollering dokončala pot do skupne zmage, je prenos na vrhuncu spremljalo 3,5 milijona ljudi, delež televizijskega občinstva pa je znašal 35,8 odstotka. Za primerjavo je letošnji moški Tour v Franciji v povprečju dosegel 35,1 odstotka televizijskega občinstva, pri čemer je bilo vseh 21 etap predvajanih v celoti. Razlika med moško in žensko dirko je tako postala presenetljivo majhna.

Urška Žigart se je borila tudi z zdravstvenimi težavami. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Direktorica ženskega Toura Marion Rousse je že med dirko razkrila, da se z organizatorjem ASO in France Télévisions resno pogovarjajo o možnosti celotnih prenosov vseh etap v prihodnosti. »O tem resno razmišljamo, saj si ženske to zaslužijo, hkrati pa gledanost kaže, da stvar deluje,« je pojasnila Rousse in dodala, da se razmere premikajo v pravo smer.

Podatki o gledanosti zunaj Francije še niso objavljeni, že francoske številke pa kažejo, da se je ženski Tour v petih izvedbah utrdil med največjimi športnimi dogodki v državi.