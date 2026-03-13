Boj Vingegaarda s Pogačarjem bo narekovala umetna inteligenca

V kolesarskem svetu je ekipa Visma Lease a bike znana kot ekipa inovatorjev, ki vedno preizkuša meje možnega in išče nove prednosti pred (bogatejšo) konkurenco iz Združenih arabskih emiratov. Novo priložnost vidijo v umetni inteligenci, s katero si ne bodo pomagali le pri analizi treningov kolesarjev, uporabljajo jo tudi za načrtovanje taktike med dirko in hipne odločitve.

»Pogosto se nam smejijo, ko poizkusimo kaj novega, nato pa čez pol leta vsi počnejo enako. Tako je bilo, ko smo se zaradi prenašanja bakterij nehali rokovati med dirko po Franciji, zdaj to ponavljajo vsi, enako bo z umetno inteligenco,« je ob podpisu partnerstva s francoskim podjetjem umetne inteligence Mistralom zatrdil vodja moštva Richard Plugge.

Šef razvoja in analitike pri Vismi je Patrick Broe, oddelki za analitiko pa pri kolesarskih moštvih niso tako številčni kot denimo pri nogometnih ali košarkarskih ekipah, zato si pri obdelavi ogromne količine podatkov pomagajo z umetno inteligenco. »Za vsakega kolesarja imamo nenehno podatke o srčnem utripu, moči, temperaturi, porabljeni energiji in hitrosti, s katero potuje, vse te podatke že sedaj po dirki analiziramo in skušamo prepoznati, kje se skrivajo potencialne prednosti za nas,« razlaga Richard Plugge.

Tadej Pogačar bo tudi letos v Franciji favorit. Foto Papon Bernard/Reuters

A tu se Visma ne bo zaustavila, Mistralova orodja bodo uporabili tudi za načrtovanje taktike med dirko, ko je v hipu potrebno sprejeti odločitve. »Imamo na voljo vse podatke o kolesarjih in živo video sliko, iz katere lahko razberemo položaj v pelotonu ter analiziramo, kdo je spočit, kdo je doslej porabil preveč energije in kdo je na napačnem mestu. Ko se zgodi napad, nam bo v prihodnje umetna inteligenca lahko v trenutku sporočila, ali naj ga pokrijemo, naj se pridružimo begu ali pa gre za kombinacijo, ki nam ustreza,« je prepričan Plugge.

V pelotonu je ogromno nasprotnikov pretirane uporabe tehnologije, ki prisegajo na občutek kolesarjev za dirkanje. Na Omloopu se je Vismi strategija povsem ponesrečila in tekmeci so kar tekmovali pri kritikah, Plugge pa se za to ne zmeni. »Kolesarji zaupajo Grischi Niermannu v avtomobilu, da bo sprejel pravo odločitev, saj ima največ podatkov. In če mu bo pomagala še umetna inteligenca, bodo zaupali tudi njej,« dodaja šef Visme Lease a bike.

Grischa Niermann verjame, da lahko Jonas Vingegaard letos osvoji Giro in Tour. Foto Miha Hočevar

Jonas Vingegaard bo imel na dirki po Franciji torej skritega aduta v boju s Tadejem Pogačarjem. Kako uspešen bo, pa bodo pokazali julijski boji na francoskih cestah.