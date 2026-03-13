  • Delo mediji d.o.o.
Kolesarstvo

Boj Vingegaarda s Pogačarjem bo narekovala umetna inteligenca

Inovacije v vrstah Visme Lease a bike znova burijo duhove v kolesarskem svetu, enako velja za partnerstvo s francoskim podjetjem Mistral.
Jonas Vingegaard bo svetovnega prvaka izzval tudi s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Jonas Vingegaard bo svetovnega prvaka izzval tudi s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Nejc Grilc
13. 3. 2026 | 14:25
13. 3. 2026 | 14:26
3:02
V kolesarskem svetu je ekipa Visma Lease a bike znana kot ekipa inovatorjev, ki vedno preizkuša meje možnega in išče nove prednosti pred (bogatejšo) konkurenco iz Združenih arabskih emiratov. Novo priložnost vidijo v umetni inteligenci, s katero si ne bodo pomagali le pri analizi treningov kolesarjev, uporabljajo jo tudi za načrtovanje taktike med dirko in hipne odločitve.

Vingegaard presenetil z izbiro oblačil in razburil modne kritike

»Pogosto se nam smejijo, ko poizkusimo kaj novega, nato pa čez pol leta vsi počnejo enako. Tako je bilo, ko smo se zaradi prenašanja bakterij nehali rokovati med dirko po Franciji, zdaj to ponavljajo vsi, enako bo z umetno inteligenco,« je ob podpisu partnerstva s francoskim podjetjem umetne inteligence Mistralom zatrdil vodja moštva Richard Plugge.

Šef razvoja in analitike pri Vismi je Patrick Broe, oddelki za analitiko pa pri kolesarskih moštvih niso tako številčni kot denimo pri nogometnih ali košarkarskih ekipah, zato si pri obdelavi ogromne količine podatkov pomagajo z umetno inteligenco. »Za vsakega kolesarja imamo nenehno podatke o srčnem utripu, moči, temperaturi, porabljeni energiji in hitrosti, s katero potuje, vse te podatke že sedaj po dirki analiziramo in skušamo prepoznati, kje se skrivajo potencialne prednosti za nas,« razlaga Richard Plugge.

Tadej Pogačar bo tudi letos v Franciji favorit. Foto Papon Bernard/Reuters
Tadej Pogačar bo tudi letos v Franciji favorit. Foto Papon Bernard/Reuters

A tu se Visma ne bo zaustavila, Mistralova orodja bodo uporabili tudi za načrtovanje taktike med dirko, ko je v hipu potrebno sprejeti odločitve. »Imamo na voljo vse podatke o kolesarjih in živo video sliko, iz katere lahko razberemo položaj v pelotonu ter analiziramo, kdo je spočit, kdo je doslej porabil preveč energije in kdo je na napačnem mestu. Ko se zgodi napad, nam bo v prihodnje umetna inteligenca lahko v trenutku sporočila, ali naj ga pokrijemo, naj se pridružimo begu ali pa gre za kombinacijo, ki nam ustreza,« je prepričan Plugge.

V pelotonu je ogromno nasprotnikov pretirane uporabe tehnologije, ki prisegajo na občutek kolesarjev za dirkanje. Na Omloopu se je Vismi strategija povsem ponesrečila in tekmeci so kar tekmovali pri kritikah, Plugge pa se za to ne zmeni. »Kolesarji zaupajo Grischi Niermannu v avtomobilu, da bo sprejel pravo odločitev, saj ima največ podatkov. In če mu bo pomagala še umetna inteligenca, bodo zaupali tudi njej,« dodaja šef Visme Lease a bike.

Grischa Niermann verjame, da lahko Jonas Vingegaard letos osvoji Giro in Tour. Foto Miha Hočevar
Grischa Niermann verjame, da lahko Jonas Vingegaard letos osvoji Giro in Tour. Foto Miha Hočevar

Jonas Vingegaard bo imel na dirki po Franciji torej skritega aduta v boju s Tadejem Pogačarjem. Kako uspešen bo, pa bodo pokazali julijski boji na francoskih cestah.

Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

kolesarstvoumetna inteligencaTadej PogačartehnologijaVisma Lease a BikeRichard PluggeJonas Vingegaard

Volitve 2026

Kaj razjezi politike in kaj jih navdihuje

Kaj politiki povedo, ko zmanjka sloganov? Vprašali smo jih pet preprostih vprašanj. Njihovi odgovori razkrivajo več kot politični programi.
Petra Kovič 13. 3. 2026 | 15:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarsko slovo

Sin slovenske matere premagal raka, a telo in um sta rekla dovolj je

Niels Hintermann, ki se je po boju z rakom vrnil v svetovni pokal v alpskem smučanju, je napovedal konec kariere. V svetovnem pokalu je dosegel tri zmage.
13. 3. 2026 | 15:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Univerza v Mariboru

Na mariborski univerzi profesor menda pretepel študenta

Študent odšel v kabinet, da bi se profesorju opravičil za zamudo na predavanje, tam pa ga je slednji menda fizično napadel.
13. 3. 2026 | 14:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Kvalifikacije za šprintersko dirko na VN Kitajske je prepričljivo dobil zmagovalec Melbourna George Russell, Nizozemec skoraj dve sekundi počasnejši.
Peter Zalokar 13. 3. 2026 | 14:09
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Visma Lease a bike

Boj Vingegaarda s Pogačarjem bo narekovala umetna inteligenca

Inovacije v vrstah Visme Lease a bike znova burijo duhove v kolesarskem svetu, enako velja za partnerstvo s francoskim podjetjem Mistral.
Nejc Grilc 13. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Kvalifikacije za šprintersko dirko na VN Kitajske je prepričljivo dobil zmagovalec Melbourna George Russell, Nizozemec skoraj dve sekundi počasnejši.
Peter Zalokar 13. 3. 2026 | 14:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več

