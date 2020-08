Bojev za mavrične majice ne bo, vsaj ne v Švici

Zürich

- Ker so oblasti v Švici zaradi covida-19 odpovedale vse množične prireditve do konca septembra, so morali prireditelji odpovedati izvedbo svetovnega prvenstva za kolesarje, ki bi moralo biti med 20. in 27. septembrom (Aigle-Martigny).Mednarodna kolesarska organizacija (UCI) je sporočila, da bo skušala najti v istem terminu alternativno rešitev v drugi državi.Švica je sprejela odlok, po katerem so prepovedane vse športne prireditve, ki bi se jih udeležilo več kot 1000 ljudi, bodisi gledalcev bodisi športnikov. Svetovnega prvenstva se v teh okvirjih ne da izvesti. Prijavljenih je bilo več kot 1200 kolesarjev, od juniorjev do elite, iz 90 držav. Od teh jih ima 45 odrejeno karanteno ob vstopu v Švico.