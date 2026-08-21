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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Borut Božič: Ko je na štartu Pogačar, se vse spremeni

Prvi slovenski zmagovalec etape na tritedenskih dirkah se na Vuelto vrača kot športni direktor ekipe Bahrain Victorious.
Pred Borutom Božičem je druga tritedenska dirka v vlogi športnega direktorja. FOTO: Jože Suhadolnik
Galerija
Pred Borutom Božičem je druga tritedenska dirka v vlogi športnega direktorja. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Hočevar
21. 8. 2026 | 13:20
14:13
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V časih Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča se zdijo slovenski uspehi na največjih dirkah samoumevni. Nekoč še zdaleč ni bilo tako, naše kolesarstvo je dolgo čakalo na prvo zmago na tritedenskih preizkušnjah in ga dočakalo na Vuelti 2009, na kateri je Borut Božič dobil 6. etapo. Nekdanji idrijski šprinter se tokrat v Španijo vrača kot športni direktor v »slovenski« ekipi Bahrain Victorious, pri kateri bo tritedenski ognjeni krst doživel Jakob Omrzel, najmlajši udeleženec 81. Vuelte.

»Jakob se bo prvič soočil s tritedenskim dirkanjem. Ve, da ekipa nima večjih pričakovanj, torej gre na štart popolnoma sproščeno. Predvsem se mora osredotočiti nase in iti iz dneva v dan. Zelo hitro se bo videlo, kako se bo odzval, kako bo končal dirko, pa je nekaj čisto drugega,« je za Delo povedal Božič.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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