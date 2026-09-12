Borut Božič: Z Jakobom zadovoljni tudi s 6. mestom

Vsi vemo, da je treba iti na vse ali nič. Takšna je bila napoved Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) pred kraljevsko 20. etapo Vuelte, zadnjo priložnostjo, da nadoknadi zaostanek 1:37 za nosilcem rdeče majice Enricom Masom (Movistar). V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki mora nadoknaditi 1:03 za Oscarjem Onleyjem (Ineos). Njegov športni direktor Borut Božič pravi, da so zasuki ob koncu tritedenske dirke možni, vendar malo verjetni.

»Glede na to, da je bila to 19. etapa, se zelo dobro odziva na napore. Pred nami je še ena težka etapa, veseli smo tega, kar je doslej pokazal,« je Božič za Delo najprej ocenil Omrzelovo predstavo v gorski 19. etapi.