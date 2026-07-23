Boštjan Kavčnik je v cilju pred Pogačarjevimi tekmeci

Boštjan Kavčnik in Tadej Pogačar sta med sezono skorajda neločljiva. Razlog je preprost, najboljši kolesar na svetu tudi v ekipi UAE pripravo svojih koles zaupa le tistemu, ki je bil njegov mehanik že pri matičnem klubu KD Rog. Nič drugače ni na Touru, kjer mora Kavčnik za rojaka kolesa nastaviti za vsako priložnost. Te dni so na vrsti najbolj sloviti alpski vzponi na čelu z Alpe d'Huezom, zato je na vrsti kolo za najtežje gorske preizkušnje.

»Vozil bo najlažjo izbiro, ker mora premagati veliko višinskih metrov. To pomeni, da bo imel nekoliko nižje obroče in nekoliko ožje pnevmatike, to v današnjih časih pomeni 28-milimetrske,« je za Delo povedal Kavčnik.