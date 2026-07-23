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Kolesarstvo

Boštjan Kavčnik je v cilju pred Pogačarjevimi tekmeci

Mehanik najboljšega kolesarja na svetu še vedno išče rezerve pri opremi. Letošnji Tour najbolj sproščen doslej.
Tadej Pogačar se v rumeni majici podaja v hudičevo zahtevne alpske etape. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar se v rumeni majici podaja v hudičevo zahtevne alpske etape. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Miha Hočevar
23. 7. 2026 | 12:28
5:02
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Boštjan Kavčnik in Tadej Pogačar sta med sezono skorajda neločljiva. Razlog je preprost, najboljši kolesar na svetu tudi v ekipi UAE pripravo svojih koles zaupa le tistemu, ki je bil njegov mehanik že pri matičnem klubu KD Rog. Nič drugače ni na Touru, kjer mora Kavčnik za rojaka kolesa nastaviti za vsako priložnost. Te dni so na vrsti najbolj sloviti alpski vzponi na čelu z Alpe d'Huezom, zato je na vrsti kolo za najtežje gorske preizkušnje.

»Vozil bo najlažjo izbiro, ker mora premagati veliko višinskih metrov. To pomeni, da bo imel nekoliko nižje obroče in nekoliko ožje pnevmatike, to v današnjih časih pomeni 28-milimetrske,« je za Delo povedal Kavčnik.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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