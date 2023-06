Brez avtogramov in selfiejev na Touru

Koronavirus spet kroji kolesarske dirke. Na dirki po Italiji se je zaradi pozitivnih testov poslovila kopica kolesarjev, tudi eden glavnih favoritov Remco Evenepoel, zato so pri prirediteljih dirke po Franciji začeli zvoniti alarmi.

Odločili so se, da bodo morali vsi kolesarji in spremljevalno osebje na štartu, pred avtobusi in ob podpisu štartne liste nositi maske, enako velja tudi na cilju. Kolesarjem so prepovedali selfieje z gledalci in deljenje avtogramov, za VIP goste bo dostop do avtobusov na štartu omejen.

Ukrepi kvarijo zabavo, a ne bodo uničili Toura

»Bolje maske kot to, da nam dirka pade v vodo. Sam ostajam zelo previden, kolesarstvo je edini šport, kjer ukrepi ostajajo zelo strogi, kar malo kvari vzdušje, a si res želim dirkati na Touru, tako da nimam nič proti,« odločitev pozdravlja domači adut Julian Alaphilippe.

Prireditelji kolesarjem močno odsvetujejo, da jedo drugje kot v hotelskih restavracijah, odsvetujejo praktično vse stike z ljudmi, ki so izven "mehurčka" dirke. Ukrepi sicer še niso dokončni, te bodo prireditelji naznanili v prihodnjih dneh, ob zgoraj naštetih rešitvah pa bo zanimivo videti, če bodo uvedli tudi obvezna testiranja za kolesarje.

Na kriteriju po Dofineji, ki poteka v teh dneh, testiranja niso obvezna, so pa maske prisotne na vsakem koraku.