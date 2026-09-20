Brez Pogačarja bi bila kolajna v Montrealu mali čudež

Še pred tremi tedni smo si obetali, da bo slovenska reprezentanca na svetovno prvenstvo v Kanadi, ki se bo jutri začelo s članskima vožnjama na čas, odpotovala kot velesila, ki bo lovila tretji zaporedni naslov cestnega svetovnega prvaka. Padec v 8. etapi Vuelte, pri katerem si je Tadej Pogačar zlomil levo ključnico in sedmo vratno vretence, je iztiril zgodovinski načrt in močno znižal pričakovanja. Kolajna bi bila v Montrealu brez Pogija pravi mali čudež.

V Bromontu se je že nastanil večji del slovenske odprave, ki bo vse skupaj štela 17 kolesark in kolesarjev. Če bi šlo vse po načrtih, bi jih bilo 20, a poleg Pogačarja bo doma ostala še njegova zaročenka Urška Žigart, ki si je minuli teden drugič letos pri padcu zlomila čeljust. V Kanadi tudi ne bo dirkal Jakob Omrzel.