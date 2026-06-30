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Tadej Pogačar bo spet poskušal v rumeni majici prikolesariti pod Slavolok zmage. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Tadej Pogačar bo spet poskušal v rumeni majici prikolesariti pod Slavolok zmage. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Miha Hočevar
30. 6. 2026 | 17:30
30. 6. 2026 | 17:35
5:07
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Kolesarji so tisti, ki dirko naredijo zahtevno, je najbolj pogost odgovor na vprašanje, komu ustreza trasa, na katero se podaja karavana. Tej kolesarski modrosti ne gre oporekati, a tudi prireditelji velikih dirk lahko zagrenijo življenja najboljšim na svetu. Prireditelji 113. Toura, ki se bo v soboto začel v Barceloni, na papirju niso pripravili najzahtevnejše preizkušnje, a bo ob sedanjih vremenskih razmerah trd oreh za vsakogar, tudi za prvega favorita Tadeja Pogačarja.

»Že začetek v Barceloni in Pireneji bodo izjemno zahtevni, prireditelji so kolesarjem pripravili zelo težak Tour. Za nameček jih, kot kaže, čakajo izjemno visoke temperature. Na štartu četrte etape v Carcassonnu bi se zanje lahko začel pekel, vročina bi lahko postala neznosna,« je povedal Primož Čerin.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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