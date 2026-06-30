Kolesarji so tisti, ki dirko naredijo zahtevno, je najbolj pogost odgovor na vprašanje, komu ustreza trasa, na katero se podaja karavana. Tej kolesarski modrosti ne gre oporekati, a tudi prireditelji velikih dirk lahko zagrenijo življenja najboljšim na svetu. Prireditelji 113. Toura, ki se bo v soboto začel v Barceloni, na papirju niso pripravili najzahtevnejše preizkušnje, a bo ob sedanjih vremenskih razmerah trd oreh za vsakogar, tudi za prvega favorita Tadeja Pogačarja.

»Že začetek v Barceloni in Pireneji bodo izjemno zahtevni, prireditelji so kolesarjem pripravili zelo težak Tour. Za nameček jih, kot kaže, čakajo izjemno visoke temperature. Na štartu četrte etape v Carcassonnu bi se zanje lahko začel pekel, vročina bi lahko postala neznosna,« je povedal Primož Čerin.