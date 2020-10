FOTO:Brez Rogliča, a s Tratnikom in z Novakom v lovu na etapne zmage

Jan Tratnik se bo poskušal izkazati že na uvodni vožnji na čas Gira. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters



Priložnost za Tratnika

Od lanskih junakov le Nibali

AFP Kapetan Inoesa Geraint Thomas je prvi favorit za zmago na Giru. FOTO: Gerard Julien/AFP

V Monrealu na Siciliji se bo v soboto začel Giro d'Italia, na katerem slovenski kolesarji ne bodo igrali tako vidnih vlog, kot so jih na Touru z zmagoin 2. mestom. Na štartu italijanskega kroga bosta samo dva Slovenca, člana ekipe Bahrain McLarenVrhunski nastop tako na Touru in na Giru je v letošnji strnjeni koronski sezoni malodane nemogoč, največja italijanska preizkušnja se bo začela le 13 dni po koncu francoske pentlje, vmes je bilo še svetovno prvenstvo v Imoli.Junaki Toura so večinoma pozornost preusmerili na ardenske klasike, tisti, ki so manjkali v Franciji, pa se bodo poskušali izkazati na 3497,9 dolgem Giru, ki se bo začel s 15,1-kilometrsko posamično vožnjo na čas s ciljem v Palermu.To bo priložnost, da se izkaže Tratnik, slovenski zastopnik v vožnji na kronometer na nedavnem SP, na katerem ga je močno oviral odlomljen naslon za roko na krmilu, končal je na 24. mestu. Sicer pa je za Tratnika, Novaka in njuno ekipo glavni cilj lov na etapne zmage.»Giro bo zelo zahteven, še posebej to velja za zadnji teden dirke s številnimi ciljnimi vzponi, na katerih bo dodatni izziv nepredvidljivo vreme sredi oktobra.bo lovil visoko uvrstitev v skupnem seštevku, sicer pa je naš glavni cilj lov na etapne zmage,« je povedal, športni direktor pri ekipi Bahrain McLaren, ki jo bodo poleg že omenjene trojice sestavljali šeOd lanske prve trojice na Giru (1., 2., 3. Primož Roglič) bo na štartu le Nibali, ki je spet prvi domači adut za rožnato majico.Prvi favorit za zmago na dirki, ki se bo 20. oktobra končala s 15,7 km dolgo vožnjo na čas v Milanu, pa je, kapetan ekipe Inoes, ki je izpustil Tour de France. Enako velja za favorita iz vrst Rogličeve Jumbo Visme,. Med vroče kandidate za vrh sodita še(Astana) in(Mitchelton Scott).