Brez Rogliča v Parizu?

Ljubljana - Avstralsko kolesarsko moštvo Mitchelton Scott, katerega član je tudi Slovenec Luka Mezgec, je potrdilo, da bo zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom izpustilo več dirk po Evropi, vključno s preizkušnjama Pariz-Nica in Milano-San Remo.



»Imamo dolžnost zaščititi zdravje naših tekmovalcev in drugega osebja,« so sporočili iz ekipe, katere glavna zvezdnika sta dvojčka Adam in Simon Yates. Ta bo izpustila dirke med 4. in 22. marcem v Italiji (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-San Remo, Trofeo Binda), Franciji (Pariz-Nica), Belgiji (Nokere) in na Nizozemskem (Ronde van Drenthe).



Ekipa 14 zdravnikov iz kar 11 profesionalnih moštev, tudi Jumbo-Visme s Primožem Rogličem, pa so medtem organizatorje dirk ASO in RCS Sport ter Mednarodno zvezo UCI pozvali, naj odpovedo vse omenjene dirke, saj je tveganje preveliko. Jumbo-Visma se je že odpovedala dirkama Strade Bianche in GP Industria & Artigianato. Roglič naj bi sezono začel v nedeljo na dirki Pariz-Nica.



UCI se je danes že odzvala in sporočila, da sama ne bo odpovedovala nobenih dirk, da pa odločitev prepušča organozatorjem.