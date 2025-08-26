  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Britanec presenetil prvega favorita, Vingegaard izgubil rdečo majico

    Novi vodilni v skupni razvrstitvi kolesarske dirke po Španiji je Francoz David Gaudu.
    Ben Turner se je takole veselil zmage na današnji etapi dirke po Španiji. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Galerija
    Ben Turner se je takole veselil zmage na današnji etapi dirke po Španiji. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    M. Š., STA
    26. 8. 2025 | 17:09
    26. 8. 2025 | 17:10
    2:07
    A+A-

    Britanski kolesar Ben Turner (Ineos Grenadiers) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji od italijanskega mesta Susa do francoskega Voirona (206,7 km). Pričakovano je prišlo do šprinterskega zaključka, v katerem je 26-letni Anglež ugnal prvega favorita, Belgijca Jasperja Philipsena. Rdečo majico vodilnega je oblekel Francoz David Gaudu.

    V najdaljši etapi španske pentlje je po pričakovanju prišlo do šprinterskega obračuna, ki je postregel s presenetljivim zmagovalcem. To je postal Ben Turner, za katerega je to prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah, skupno pa šele tretja v karieri, potem ko je letos dobil tretjo etapo dirke po Poljski, pred dvema letoma in pol pa je bil najboljši še na enodnevni dirki po Murcii.

    Z drugim mestom se je moral sprijazniti prvi favorit Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je bil malce zaprt, a se pozneje tudi iz zavetrja ni mogel približati Turnerju. Tretje mesto je osvojil Philipsenov ekipni kolega in rojak Edward Planckaert.

    Slovenca Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates) sta bila znova v ozadju. Novak je pomočnik kapetanoma pri emiratih, medtem ko Glivar čaka na priložnostih v begih. V skupnem seštevku sta pri repu uvrščenih.

    Gaudu (Groupama-FDJ) je majico vodilnega prevzel zaradi manjšega seštevka dosedanjih uvrstitev, z Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) imata namreč na vrhu skupne razvrstitve enak čas. Na tretjem mestu je Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki zaostaja za osem sekund.

    Jutri bo na sporedu ekipna vožnja na čas v Figueresu v Španiji. Trasa bo ravninska in dolga 24,1 km.

    Več iz teme

    dirka po ŠpanijiBen TurnerDomen NovakJasper PhilipsenJonas VingegaardVuelta

