Britanec presenetil prvega favorita, Vingegaard izgubil rdečo majico

Britanski kolesar Ben Turner (Ineos Grenadiers) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji od italijanskega mesta Susa do francoskega Voirona (206,7 km). Pričakovano je prišlo do šprinterskega zaključka, v katerem je 26-letni Anglež ugnal prvega favorita, Belgijca Jasperja Philipsena. Rdečo majico vodilnega je oblekel Francoz David Gaudu.

V najdaljši etapi španske pentlje je po pričakovanju prišlo do šprinterskega obračuna, ki je postregel s presenetljivim zmagovalcem. To je postal Ben Turner, za katerega je to prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah, skupno pa šele tretja v karieri, potem ko je letos dobil tretjo etapo dirke po Poljski, pred dvema letoma in pol pa je bil najboljši še na enodnevni dirki po Murcii.

Z drugim mestom se je moral sprijazniti prvi favorit Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je bil malce zaprt, a se pozneje tudi iz zavetrja ni mogel približati Turnerju. Tretje mesto je osvojil Philipsenov ekipni kolega in rojak Edward Planckaert.

Slovenca Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates) sta bila znova v ozadju. Novak je pomočnik kapetanoma pri emiratih, medtem ko Glivar čaka na priložnostih v begih. V skupnem seštevku sta pri repu uvrščenih.

Gaudu (Groupama-FDJ) je majico vodilnega prevzel zaradi manjšega seštevka dosedanjih uvrstitev, z Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) imata namreč na vrhu skupne razvrstitve enak čas. Na tretjem mestu je Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki zaostaja za osem sekund.

Jutri bo na sporedu ekipna vožnja na čas v Figueresu v Španiji. Trasa bo ravninska in dolga 24,1 km.