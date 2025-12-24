  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Britanski lovec na Tadeja Pogačarja zamenjal ekipo

    Oscar Onley je najodmevnejša pridobitev ekipe Ineos Grenadiers za leto 2026, ki se je okrepila s še nekaterimi drugimi kolesarji.
    Škot Oscar Onley je britanski kolesarski up za zmage na največjih dirkah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Galerija
    Škot Oscar Onley je britanski kolesarski up za zmage na največjih dirkah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
    Š. R., STA
    24. 12. 2025 | 13:10
    1:35
    A+A-

    Triindvajsetletni Britanec Oscar Onley je najodmevnejša pridobitev ekipe Ineos Grenadiers za leto 2026, ki se je okrepila s še nekaterimi drugimi kolesarji, poroča Cyclingnews. Oney je bil četrti na dirki po Franciji, ki jo je dobil Tadej Pogačar, in je deveti na svetovni lestvici.

    Onley je bil član ekipe Picnic PostNL s pogodbo do konca leta 2027, po trenutnih pravilih Mednarodne kolesarske zveze (UCI) pa je možna menjave pogodbe, če se s tem strinjajo obe stranki in UCI.

    »Odraščal sem ob opazovanju Gerainta, Davea in ekipe, ki so prevladovali v športu in kolesarjenje postavili na zemljevid Združenega kraljestva, zato sem resnično ponosen, da se pridružujem Grenadiersom z dolgoročno pogodbo, kar bo pomenilo tudi dirkanje za britansko ekipo, ko se bo dirka po Franciji leta 2027 začela na Škotskem,« je Onley dejal v objavi Ineosa.

    Ta je v svoje vrste pred tem že privabila francoskega prvaka Doriana Godona, Avstralca Jacka Haiga in Sama Welsforda ter Kevina Vauquelina in Embreta Svestada Bärdsenga.

    Premium
    Nedelo
    Paul Seixas

    Kolesar, ki lahko na Touru ogrozi Tadeja Pogačarja

    Francoska javnost čaka na novega zmagovalca dirke po Franciji že štiri desetletja. Njihov odrešitelj bi bil lahko 19-letni član ekipe Decathlon.
    Matic Rupnik 21. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Najboljši na svetu

    Nihče ne trenira tako kot Tadej Pogačar

    Jeroen Swart in Javier Sola sta prepričana, da je lahko slovenski kolesarski šampion še boljši, kot je bil v minulih sezonah.
    Miha Hočevar 16. 12. 2025 | 17:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Nova doba rdečih bikov: dva asa za Tour, eden za Vuelto

    Zasavski orel bo sezono začel na dirki Tirreno–Adriatico, poleti pa se bo osredotočil na peto zmago v Španiji.
    Miha Hočevar 10. 12. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
