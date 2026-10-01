Kolesar ekipe Bahrain Victorious suspendiran zaradi suma dopinga

Italijansko protidopinško razsodišče (NADT) je začasno suspendiralo italijanskega šprinterja Alberta Bruttomessa, člana moštva Bahrain Victorious, katerega šef je Slovenec Milan Eržen. Razsodišče je v sredo sporočilo, da je 22-letnik osumljen kršitve protidopinškega kodeksa.

V skopem sporočilu je NADT navedel kršitvi členov 2.1 in 2.2 protidopinških pravil, ki se nanašata na prisotnost prepovedane snovi oziroma njenih presnovkov ali označevalcev v vzorcu športnika ter na uporabo oziroma poskus uporabe prepovedane snovi ali metode.

Podrobnosti primera, vključno s snovjo, zaradi katere je bil Bruttomesso suspendiran, za zdaj niso bile objavljene. Začasni suspenz prav tako še ne pomeni dokončne ugotovitve krivde, postopek pa se bo nadaljeval pred pristojnimi protidopinškimi organi.

Na primer se je odzvalo tudi moštvo Bahrain Victorious, v katerem kolesarijo tudi trije Slovenci – Bruttomessa je začasno suspendiralo iz svojih aktivnosti.

»Ekipa Albertu v postopku zagotavlja vso podporo in bo pri preiskavi v celoti sodelovala s pristojnimi protidopinškimi organi. Do končne odločitve bo Bruttomesso umaknjen iz vseh aktivnosti moštva, in sicer do zaključka vseh predvidenih testiranj in postopkov,« so zapisali pri ekipi in ob tem poudarili, da ostajajo zavezani najvišjim standardom integritete in spoštovanju protidopinških pravil. Do zaključka postopka primera ne bodo dodatno komentirali.

Bruttomesso je sicer nadarjen šprinter, ki pa lani ni imel uspešne sezone. Tudi letos ne dosega pričakovanih rezultatov, je pa v sezoni 2024 na dirki po Gvagšiju, kjer je do ene etapne zmage pomagal Matevžu Govekarju, dvakrat končal med najboljšimi petimi.

Poleg Govekarja v ekipi vozijo še Matej Mohorič, Žak Eržen in Jakob Omrzel, vloge športnih direktorjev pa opravljajo Borut Božič, Gorazd Štangelj in Robi Jenko.