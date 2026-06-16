  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Čaka Franjo nova, tokrat dokončna zmaga?

Odgovor na vprašanje, zakaj je nujno, da spomenik spet odpre vrata, je en sam.
Partizanska bolnica Franja je zaprta za javnost. Lesenih barak ni, saj sta vse razen ene julija leta 2023 uničila najprej neurje in nato vetrolom. FOTO: Sašo Tušar
Galerija
Partizanska bolnica Franja je zaprta za javnost. Lesenih barak ni, saj sta vse razen ene julija leta 2023 uničila najprej neurje in nato vetrolom. FOTO: Sašo Tušar
Anja Intihar
16. 6. 2026 | 08:30
16. 6. 2026 | 08:35
7:11
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

»Vem, da ne bo enostavno za vas, verjemite mi, da ni bilo lahko tudi za nas,« je leta 1984 Franja Bojc Bidovec po­zdravila kolesarje ob začetku tretjega maratona, poimenovanega po njej. Na startu jih je čakalo približno 700. V običajnih športnih oblačilih – o bleščečih dresih še ni bilo sledu – in z netekmovalnimi kolesi.

image_alt
Zgodba o Franji, tisti »prečudni roži, ki je vzcvetela sredi zime«

Od tedaj se je veliko spremenilo. Prijavljenih je bilo vsako leto več, kolesa so postala skorajda statusni simbol, prireditev je dobila široko mednarodno prepoznavnost. Še danes jo spremljajo podobne vrednote kot ob začetkih. Vztrajnost, medsebojna pomoč in podpora, zavedanje, da je trpljenje morda del nekega višjega smotra.

A tudi spomenik, sestavljen iz 14 lesenih barak, so med strmimi in ozkimi cerkljanskimi pobočji vsa ta desetletja čakale trpke preizkušnje. Letos, ko se je odvil 45. maraton Franja, je bila soteska Pasice samotna, Partizanska bolnica Franja pa zaprta za javnost. Lesenih barak ni, saj sta vse razen ene julija 2023 uničila najprej neurje in nato vetrolom.

Maraton Franja še danes predstavlja tisto najpomembnejše v rekreativnem športu; s prepletenostjo s kulturno dediščino, ki nagovarja evropski in svetovni prostor, vsako leto počasti spomin na zdravnico, ki je bila pred več kot 80 leti kot nadarjena mlada ženska prvo ime in obraz Partizanske bolnice Franja. Ni ji bilo lahko, ko je med drugo svetovno vojno ne le skrbela za ranjence in vodila skrito bolnišnico, temveč je morala svoja stališča in odločitve zagovarjati tistim, ki so imeli precej bolj ozek pogled od njenega.

Da je organizacijski odbor maratona v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja prireditev poimenoval prav po zdravnici, ni bilo naključje. Eden od ranjencev Dušan Furlan je o njej dejal, da je »imela redko lastnost, da je spodbudno vplivala na ljudi, ker je bila sama pogumna in odločna«. Franja Bojc Bidovec je stala za svojimi prepričanji in s pomočjo sodelavcev dočakala dan D. Čaka enaka zmaga tudi lesene barake in z njimi vse, kar na simbolni ravni predstavljajo v 21. stoletju?

Tudi leta 2017 je ujma odplaknila večji del bolnišnice, a je leta 2018 prenovljena spet pripovedovala svojo zgodbo. FOTO: Dejan Javornik
Tudi leta 2017 je ujma odplaknila večji del bolnišnice, a je leta 2018 prenovljena spet pripovedovala svojo zgodbo. FOTO: Dejan Javornik

Decembra 1943 sprejeli prve ranjence

Partizanska bolnica Franja je bila večkrat tarča divje narave. Pod negostoljubnim skalovjem soteske Pasice, ki jo je zdravniku Viktorju Volč­jaku med vojno pokazal domačin, kmet Janez Peternelj, drugače niti ne more biti. Decembra leta 1943 je osebje v barakah sprejelo prvih sedem ranjencev. Do konca vojne se je tam zdravilo 578 pacientov različnih narodnosti, umrlo jih je 78. Na vseh oddelkih bolnišnice je delalo več kot 150 ljudi. Nikomur niso odrekli pomoči.

Skozi desetletja so barake večkrat prenovili; bičala sta jih sneg in dež, pihal je orkanski veter, a posamezniki, ki so skrbeli zanje, tako kot nekoč Volčjak in dr. Franja Bojc Bidovec, niso upognili hrbta. Borili so se za obstoj spomenika. Leta 2007 je vodna ujma skoraj vse odplaknila, pa so predstavniki stroke ter lokalnih in državnih oblasti zmogli dovolj poguma, vztrajnosti in zavedanja, kako nujno je, da spomenik še naprej pripoveduje zgodbo o humanosti in človečnosti, da so ga na novo zgradili.

Podoben boj za višje dobro, za nekaj, v kar verjamejo, bijejo zadnja tri leta. Zaledje spomenika se počasi ureja, delo je zahtevno, helikopter pogosto brni nad hišami prebivalcev Dolenjih Novakov. Tisti, za katere je spomenik pomemben, čakajo leto 2027, ko bo, tako upajo, Partizanska bolnica Franja spet stala, nova in bolj varna pred divjanjem sil narave.

Franja Bojc Bidovec je stala za svojimi prepričanji in s pomočjo sodelavcev dočakala dan D. FOTO: Wikipedija
Franja Bojc Bidovec je stala za svojimi prepričanji in s pomočjo sodelavcev dočakala dan D. FOTO: Wikipedija
Zgodba, ki jo bo pripovedovala ta roža tovarištva, skrita sovražnim očem v črni globeli na cerkljanski zemlji, kot je bolnico opisala nekdanja bolničarka in pesnica Pavla Leban, bo imela enako rdečo nit. Pokazati ljudem, kam lahko odpeljejo svet bolni umi in sovražna dejanja, koliko žrtev lahko zahteva spopad, ki ga v toplih sobanah načrtuje nekaj posameznikov, ne zavedajoč se – ali pač –, da pošiljajo v smrt mlado in staro, nedolžne, nič krive, tiste, ki so sedanjost in bi morali biti prihodnost.

Roža tovarištva

Pavla Leban je o bolnici pisala kot o roži tovarištva, o svetem kraju, posvečenem s solzami. »V njej so se poleg Slovencev zdravili Italijani in pripadniki različnih narodov nekdanje Sovjetske zveze, Jugoslavije, pa nekaj Francozov in Poljakov, Avstrijca in Američana. Prihajali so iz različnih socialnih, kulturnih in verskih okolij, a jih je družil en sam cilj – boj za svobodo in mir. V bolnici niso nikogar zavrnili,« so zapisali v Mestnem muzeju Idrija, ki upravlja ­spomenik.

image_alt
Partizanske bolnice – posejane globoko v gozdu, skrite pred sovražnikovimi očmi

Zaposleni v muzeju zagovarjajo idejo, da mora bolnica stati v Pasicah, da morajo tam biti barake, ker ima le tako lahko obiskovalec občutek utesnjenosti, da ni dovolj o bolnici zgolj postaviti razstavo ali, še huje, pustiti, da zgodba o človečnosti in neverjetni solidarnosti utone v pozabo.

Smisel in pomen Franje nista v predmetih, temveč v zgodbi, ki jo predstavlja, v vrednotah, za katere se zdi, da so danes preživete, je pred leti dejal eden od vodnikov Darko Tušar. Morda je o vsem tem razmišljal kdo izmed več tisoč udeležencev na startu 45. maratona Franja. Zakaj Franja, od kod to ime, kdo je bila ženska, ki ga je nosila, in kakšne vrednote je gojila.

Upati je, da bo bolnica Franja prihodnje leto spet odprla vrata. FOTO: Sašo Tušar
Upati je, da bo bolnica Franja prihodnje leto spet odprla vrata. FOTO: Sašo Tušar

Gotovo so jih vmes pekle noge, morda bolela glava, zgodili so se tudi padci. Zelo verjetno nekateri niso prišli do cilja. A vztrajnost jih je krasila, kot je nekoč zdravstveno osebje in domačine, ki so pomagali ohranjati tajnost ter ranjencem in medicinkam nosili hrano, drva in sanitetni material.

Odgovorov na vprašanje, zakaj se je vredno boriti s kilometri, je na startu maratona najbrž toliko, kolikor je rekreativcev. Odgovor na vprašanje, zakaj je nujno, da spomenik spet odpre vrata, je en sam – ker človeštvo nekaj mora spomniti na to, kaj se zgodi, ko svet vodijo bolni umi in sovražna dejanja.

Sorodni članki

Photo
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Partizanska bolnica Franja

V novem zborniku tudi o »zamolčanem« sodnem procesu proti dr. Franji

Ob osemdesetletnici Partizanske bolnice Franja so v Mestnem muzeju Idrija izdali nov zbornik. Sestavljajo ga dva uvodnika in trije sklopi strokovnih člankov.
Anja Intihar 13. 12. 2024 | 17:32
Preberite več
Photo
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Partizanska saniteta

Partizanske bolnice – posejane globoko v gozdu, skrite pred sovražnikovimi očmi

Ohranjenih je le še nekaj partizanskih bolnic. Ni naključje, da so prve zgradili v kočevskih gozdovih.
Anja Intihar 11. 10. 2024 | 05:00
Preberite več
PremiumPhoto
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Vodnik Darko Tušar

Zgodba o Franji, tisti »prečudni roži, ki je vzcvetela sredi zime«

Decembra letos bo minilo 80 let od odprtja posvečenega kraja, ki velja za enega najpomembnejših pomnikov človečnosti in humanizma pri nas in v Evropi.
Anja Intihar 11. 6. 2023 | 05:00
Preberite več
Kultura  |  Vizualna umetnost
Razstava o bolnici Franja

Skriti dragulj deloval zaradi srčnosti običajnih ljudi

V vitrini so izpostavili tudi poročno bluzo Franje Bojc - Bidovec, sešito iz padalske svile, ki jo je zdravnici podarila angleška zavezniška misija.
Anja Intihar 23. 4. 2021 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Nova razmerja moči: kdo bi danes prišel v parlament in kdo bi ostal pred vrati

SDS in Svoboda izenačeni z manjšo podporo. Največji skok navzgor za SD in neopredeljene. Če bi bile volitve jutri, bi Resnica najbrž ostala pred parlamentom.
Barbara Hočevar 15. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Tožba

Nekdanji dopisnik iz Londona na sodišču dokazuje obstoj delovnega razmerja

Brane Kastelic poskuša dokazati, da je bil s komercialno televizijo Pop tv v delovnem razmerju.
Tanja Jakše Gazvoda 16. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragična smrt

Dekle vrgli z mostu in ji pozabili pripeti vrv

Malo pred nesrečo je žrtev na instagramu objavila fotografijo prizorišča z napisom: »Kdo je bil tisti norec, ki me je pustil priti sem skakat z mostu???«
14. 6. 2026 | 17:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Zunanji ministri

Slovenija v družbi nasprotnic sankcij proti Izraelu

Razklana Evropska unija ne more sprejeti sankcij niti proti skrajnemu ministru Itamarju Ben-Gvirju zaradi ravnanja z ujetimi udeleženci flotilje v Gazi.
Peter Žerjavič 15. 6. 2026 | 19:22
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Konec prevlade dolarja? Svet se pripravlja na novo finančno dobo

Prihaja digitalni evro, svet se pripravlja na novo finančno dobo, centralne banke pa množično kupujejo zlato.
Pija Kapitanovič 16. 6. 2026 | 10:40
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Na Hrvaškem odprli plinovod, pomemben tudi za Slovenijo

Z investicijo, vredno približno 80 milijonov evrov, se bo povečala zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji.
15. 6. 2026 | 13:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Izzivi v energetiki

Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

partizanska bolnica franjamaraton FranjaFranja 2026Franja Bojc Bidoveckolesarstvo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Obisk v Beogradu

Stevanovićev obisk skrbi proevropsko Srbijo: Sprejet bo kot največji prijatelj

Zgovorno je, da predsednik Državnega zbora med tridnevnim postankom v Beogradu nima predvidenega srečanja z opozicijo, opozarjajo sogovorniki.
Novica Mihajlović 16. 6. 2026 | 11:49
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (16. 6.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 16. 6. 2026 | 11:46
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Letalske družbe

Nov dogovor: potnikom vračilo do 400 odstotkov cene vozovnice

Družine bodo lahko sedele skupaj brez dodatnih stroškov, enako pa bo veljalo za osebe z omejeno mobilnostjo in njihove spremljevalce.
16. 6. 2026 | 10:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Poleg Dončićevega projekta se z novim tekmovanjem spogleduje tudi Barcelona

Sloviti Pau Gasol, ki sodeluje pri projektu NBA Europe, je dejal, da je katalonski klub pripravljen igrati v novem tekmovanju, a mora bolje razumeti pogoje.
Tim Erman 16. 6. 2026 | 10:53
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Michelinov kulinarični vodnik

Michelinov vodnik: imamo novo zvezdico

Prejela jo je Galerija okusov iz Petrovč, ki jo vodi Marko Magajne. Letos je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta: Gostilni Francl v Celju.
16. 6. 2026 | 10:42
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Letalske družbe

Nov dogovor: potnikom vračilo do 400 odstotkov cene vozovnice

Družine bodo lahko sedele skupaj brez dodatnih stroškov, enako pa bo veljalo za osebe z omejeno mobilnostjo in njihove spremljevalce.
16. 6. 2026 | 10:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA Europe

Poleg Dončićevega projekta se z novim tekmovanjem spogleduje tudi Barcelona

Sloviti Pau Gasol, ki sodeluje pri projektu NBA Europe, je dejal, da je katalonski klub pripravljen igrati v novem tekmovanju, a mora bolje razumeti pogoje.
Tim Erman 16. 6. 2026 | 10:53
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Michelinov kulinarični vodnik

Michelinov vodnik: imamo novo zvezdico

Prejela jo je Galerija okusov iz Petrovč, ki jo vodi Marko Magajne. Letos je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta: Gostilni Francl v Celju.
16. 6. 2026 | 10:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo