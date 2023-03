Čančar še na bolniški, njegov Denver do zmage nad Torontom

Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA prišli do 46. zmage v sezoni, po kateri trdno ostajajo na vrhu zahodne konference. Tokrat so v domači dvorani s 118:113 premagali Toronto Raptors, Jamal Murray je zbral 24, Michael Porter ml. pa 20 točk. Slovenec Vlatko Čančar je zaradi poškodbe zapestja izpustil še drugo tekmo Denverja.

Domačim košarkarjem je uspel preobrat, saj so dosegli zadnjih šest točk na tekmi in tudi zmago, ki je bila zanje že deveta zaporedna v domači dvorani Ball Arena.

Izkazal se je tudi srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki mu je do trojnega dvojčka zmanjkala le ena podaja; k zmagi je prispeval 17 točk, 13 skokov in devet podaj.

Pri gostih iz Kanade je bil prvi strelec Fred VanVleet z 21 točkami, Pascal Siakam jih je zbral 19.

Medtem pa so Cleveland Cavaliers po podaljšku dosegli neverjetno domačo zmago s 118:114 nad drugo najboljšo ekipo vzhoda, Boston Celtics.

Boston, ki je po treh četrtinah vodil z 92:78, štiri minute in pol pred koncem pa še s 102:91, je nato popustil in dopustil gostiteljem delni izid 16:4, s katerim so prišli do podaljška. Kelti so v dodatnih petih minutah zbrali le pet točk ter močno pogrešali manjkajočega zvezdnika Jaysona Tatuma, medtem ko je Donovan Mitchell postavil piko na i svojemu večeru s 40 točkami.

Jamal Murray (27) in Jakob Poeltl (19). FOTO: Isaiah J. Downing/USA Today Sports

Lamar Stevens je tri četrtine počival na klopi, nato pa je pomagal konjenikom do pomembne zmage, s katero so Bostonu prizadejali še drugi poraz po podaljšku v 24 urah.

Evan Mobley je k zmagi dodal 25 točk in 16 skokov. »Ni verjetno, da bi to tekmo dobili brez Lamarja. Ko je vstopil v igro, je povsem spremenil ritem, vzdušje in tudi fizični potek tekme,« je po zmagi dejal domači trener J. B. Bickerstaff.

Boston (45-21) zdaj na vzhodu v lovu za prvim nosilcem vzhodne konference za dve tekmi zaostaja za Milwaukee Bucks, ki se jim je pred dnevi pridružil tudi slovenski veteran Goran Dragić, vendar za novo sredino onkraj luže še ni zaigral.

Damian Lillard je dosegel drugi trojni dvojček v sezoni in tretjega v karieri, s čimer je svoje Portland Trail Blazers popeljal do zmage s 110:104 na gostovanju pri Detroit Pistons. Trenutno tretji najboljši strelec v ligi s povprečjem 32,5 točke na tekmo je tokrat zbral 13 skokov, 12 podaj in 31 točk.

Philadelphia 76ers Jamesa Hardna so na tekmi, kjer moštvi skoraj nista igrali obrambe, premagali Indiana Pacers Tyresa Haliburtona s 147:143. Harden je končal tekmo s 14 točkami, kar 20 podajami, devetimi skoki in le eno izgubljeno žogo.

Medtem je Haliburton v domačem Indianapolisu eksplodiral za eno najboljših tekem v karieri s 40 točkami in 16 podajami, kar pa vseeno ni bilo dovolj za zmago.

Na drugi strani je bil namreč prvi strelec Philadelphie Joel Embiid z 42 točkami.