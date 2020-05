Carapaz želi ubraniti zmago na Giru

Quito – Ekvadorski kolesar Richard Carapaz je potrdil, da se bo oktobra vrnil na Giro in poskušal ubraniti lansko zmago, seveda, če bodo razmere dovoljevale izvedbo dirke. Na Giru naj bi bil Ekvadorec kapetan ekipe Ineosa, h kateri je pred sezono prestopil iz Movistara.



Carapaz je z veseljem sprejel odločitev ekipe, ki ga je uvrstila med nastopajoče na Giru. To pomeni, da mu ne bo treba pomagati kapetanom na Touru, na katerem ekipa enakovredno računa na Chrisa Frooma, Gerainta Thomasa in lanskega zmagovalca Egana Bernala.

Po lanskem uspehu je junak

Ekvadorec, ki je lani v skupnem seštevku Gira ugnal Vincenza Nibalija in Primoža Rogliča, je krizo preživljal v domovini. zdaj načrtuje, da se bo na začetku poletja vrnil v Evropo na treninge. Septembra naj bi nastopil na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.



Giro naj bi potekal od 3. do 25. oktobra, na njem pa si želi ponoviti lanski uspeh, ki mu je spremenil življenje, postal je nacionalni junak.



»Postal sem zvezdnik, a ostajam na trdnih nogah. Rad delam iste reči. kot sem jih pred tem. Rad tudi pomagam otrokom. Pandemija nas je prizadela, a živim v odročnem območju, v katerem je bilo število okužb majhno. Imel sem srečo, da sem lahko ostal z družino in nadoknadil čas, ki ga izgubljam med sezono,« pravi Carapaz.