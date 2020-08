Carapazu zmaga in vodstvo, Mezgec šesti

Varšava – Richard Carapaz (Ineos) je zmagovalec tretje etape 77. kolesarske dirke po Poljski. Ekvadorec je na 203 kilometre dolgi preizkušnji med Wadowicami in Bielsko-Bialo v ciljnem šprintu, v katerem je napadel 200 metrov pred ciljem, prehitel Italijana Diega Ulissija in Francoza Rudyja Molarda. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil šesti.



Na sicer kar razgibani etapi, na kateri je kar nekaj časa sam bežal Avstralec Nathan Haas, je Carapaz z etapno zmago prešel tudi v skupno vodstvo. Pri tem ima štiri sekunde prednosti pred Ulissijem, Mezgec pa je četrti s šestimi sekundami zaostanka, kolikor zaostaja tudi Molard. Pred slednjima je še Poljak Kamil Malecki, ki tako kot Ulissi zaostaja za štiri sekunde.



V soboto kolesarje čaka četrta etapa, med letoviščem Bukovina in Bukowino Tatrzansko bodo prevozili 153 kilometrov.