Na Giru čaroben dan za Danca, prekletstvo za Norvežana

Po pričakovanjih je bila zahtevna, hribovita 17. etapa dirke po Italiji z dobrimi 3000 višinskimi metri v domeni ubežnikov. Velika skupina se je odpeljala iz glavnine in obračunala za zmago, Jonas Vingegaard pa je v pelotonu lahko preživel še en dokaj miren dan v rožnati majici. V boju za etapno slavje je bil najboljši Michael Valgren, Andreas Leknessund je še tretjič na tem Giru za las ostal brez zmage.

Zaključek je bil zelo dinamičen, kolesarje sta izmenično spremljala dež in močno sonce, spremenljive razmere pa so bile pisane na kožo Michaela Valgrena. Pred leti eden najboljših kolesarjev za enodnevne dirke je zaradi hude nesreče kolo skorajda že obesil na klin, letos pa se je vrnil v izvrstno formo in jo kronal z etapno zmago na Giru.

V zadnjih 20 kilometrih sta z Einerjem Rubiom veliko časa preživela v ospredju, na vzponu do ciljne črte ju je ujela skupinica zasledovalcev, a je Valgren našel pravi trenutek in izkoristil omahovanje konkurence z odločnim napadom več kot kilometer do cilja. Za njim se je podal Leknessund, ki je bil še tretjič na tej dirki po Italiji obsojen na drugo mesto, četrtič je etapo končal v prvi deseterici.

Einer Rubio se ga je poskusil otresti na predzadnjem in zadnjem vzponu, a ni bil uspešen. FOTO: Luca Bettini/AFP

V rožnati majici je ostal Jonas Vingegaard, ki ni imel nobenih težav na poti do Andala. Podobno bo najbrž tudi jutri, etapa bi lahko pripadla šprinterjem ali specialistom za klasike, v petek in soboto pa bosta zadnji priložnosti za kolesarje, ki načrtujejo skok po lestvici v skupnem seštevku.