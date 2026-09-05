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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Čas je, da tudi zasavski orel razpre krila

Na Sierri de la Pandera se bo tako kot leta 2022 razplamtela bitka za rdečo majico. Omrzel po zmagi pogleduje proti beli.
Primož Roglič še vedno lahko upa, da bo nadoknadil zaostanek za Enricom Masom. FOTO: Toni Baixauli/aso
Galerija
Primož Roglič še vedno lahko upa, da bo nadoknadil zaostanek za Enricom Masom. FOTO: Toni Baixauli/aso
5. 9. 2026 | 05:00
4:29
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V 13. etapi je Wout van Aert (Visma Lease a Bike), eden od največjih zvezdnikov v karavani 81. Vuelte, vendarle prišel do zmage. Slavil jo je po celodnevnem pobegu v razgibani 192-kilometrski preizkušnji, ki je bila tudi zatišje med nevihtama v boju za rdečo majico. Ta se bo danes nadaljeval na terenu, na katerem je pred štirimi leti Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) dobil krila.

Sicer pa še vedno močno odmeva zmaga Jakoba Omrzela (Bahrain Victorious) v 12. etapi. Kolesarski svet se sprašuje, kaj na svoji krstni Vuelti še zmore 20-letni Slovenec, ki je zablestel v slogu Tadeja Pogačarja (UAE).

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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