Čas je za Tourmalet

Današnja, šesta etapa je spet gorska in je na papirju še težja od včerajšnje, ki je zelo prevetrila deseterico v skupnem seštevku. Start etape je v mestu Tarbes, cilj pa po 144,9 kilometra na Le Cambasquu nad Cauteretsom. Ciljni vzpon je dolg 16 kilometrov, s povprečnim 5,4-odstotnim naklonom. Ampak še prej bodo morali premagati giganta Col d'Aspin in Col du Tourmalet, vse skupaj v današnji etapi za kar 3900 višinskih metrov.

Do prvega klanca na 29. kilometru pelje vijugasta cesta. Côte de Capvern-les-Bains (602 m n. v., 5,6 km, 4,8 %, 3. kat.). Do edinega letečega cilja na 49. kilometru se cesta vseskozi vzpenja, potem sledi Col d'Aspin (1490 m n. v., 12 km, 6,5 %, 1. kat.). Sledi spust, dolg 12 kilometrov, potem pa je na vrsti že Col du Tourmalet (2115 m n. v., 17,1 km, 7,3 %, kat. HC). Danes bo Tour 85. obiskal ta znameniti, najvišji asfaltirani prelaz v Pirenejih. Po spustu v Luz-Saint-Sauveur sledi Gave de Gavarnie in naprej do Pierrefitte-Nestales, kjer se začne ciljni vzpon.

Prvi del ni nič posebnega, težki so zadnji štirje kilometri. Celoten vzpon do cilja je dolg 16 kilometrov, s povprečnim 5,4-odstotnim naklonom, vendar je vmes odsek, dolg 2,5 kilometra, ki ima dvomestno številko povprečnega naklona. Ceste okoli Cauteretsa so dvakrat gostile Tour. Leta 1989 je Miguel Indurain zmagal na Le Cambasquu, leta 1995 je Richard Virenque slavil na bližnjem prelazu Les Crêtes du Lys.

Vrstni red prve deseterice pred 6. etapo:

1. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), 22:15:12

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +47

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), +1:03

4. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), +1:11

5. Adam Yates (UAE Team Emirates), +1:34

6. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), +1:40

7. Simon Yates (Team Jayco AlUla), +1:40

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), +1:56

9. Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers), +1:56

10. David Gaudu (Groupama-FDJ), +1:56

Spremljanje v živo začnemo ob 13.30.