Če ne gre drugače, bodo Pogačarja poizkušali ustaviti s pravili

Kolesarji na dirki po Franciji povečini danes potujejo na štart v Barcelono, kjer se bo 4. julija z moštveno vožnjo na čas Tour 2026 začel zares. Prireditelji dirke so moštvom že poslali nekoliko spremenjena pravila za letošnjo preizkušnjo, ki vključujejo tudi spremembe v točkovanju za zeleno majico. Lani je bil Tadej Pogačar zelo blizu, da bi osvojil tudi to točkovanje, letos želijo s pravili zagotoviti, da slovenski as ne bo končal na prvem mestu.

Zelena majica je tradicionalno namenjena šprinterjem, Pogačar pa se je lani zmagovalcu Jonathanu Milanu približal na zgolj 78 točk, čeprav zaradi poškodbe kolena in utrujenosti v zadnjem tednu ni lovil etapnih zmag. V kolikor bi jih in v kolikor bi dobil zaključno etapo v Parizu, bi lahko prvič v karieri domov odnesel tudi zeleno majico z dirke po Franciji.

V svoji zbirki ima že nekaj etapnih zelenih majic, v Parizu pa je še ni nosil. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Lani je bilo na šprinterskih etapah za zmagovalca na voljo 50 točk, na gorskih etapah pa 30. Pravila še niso javno objavljena, belgijska Sporza pa jih je že prejela in analizirala. Na letošnji dirki bo tako na ravninskih etapah na voljo 70 točk za zmagovala, 50 za drugo mesto in 40 za tretje, kar je dvakrat več kot na lanskem Touru. S tem želijo prireditelji zagotoviti, da bo majica končala na ramenih šprinterja in ne »po nesrečni« v rokah skupnega zmagovalca dirke, kot se velikokrat zgodi z majico najboljšega na gorskih ciljih.

Na letošnji dirki je sedem etap označenih za ravninske (5, 7, 8, 11, 12, 17, 21), tudi zadnja z vzponom na Montmartre v Parizu, ki ponuja možnost Pogačarju za napad.