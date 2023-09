Če ni klancev, je pa nasprotni veter

Ko je na etapi samo en leteči cilj, potem je ta dan rezerviran za sprinterje ali ubežnike. Danes bomo zagotovo videli beg manjše skupine, ki jo bodo nadzorovale sprinterske ekipe.

Do konca Vuelte so samo še tri etape, ki so na papirju rezervirane za sprinterski obračun.

Vendar bo treba biti pozoren na veter, ki tako rad piha v okolici Zaragoze. Dirkanje »na veter« gre predvsem dobro od nog kolesarjem iz Jumbo Visme, ki so na letošnji dirki že poskusili z ešaloni presenetiti tekmece.

Dvanajsta etapa od Olvege do Zaragoze je dolga 165 kilometrov, favoriti za skupni seštevek jo bodo verjetno preživeli v varnem zavetrju svojih pomočnikov, kajti naslednje tri etape bodo peklenske.

Vrstni red po 11. etapi:

1. Sepp Kuss

2. Marc Soler + 0:26

3. Remco Evenepoel + 1:09

4. Primož Roglič + 1:36

5. Lenny Martinez + 2:02

6. João Almeida + 2:16

7. Jonas Vingegaard + 2:22

8. Juan Ayuso + 2:25

9. Enric Mas + 2:50

10. Aleksandr Vlasov + 3:14

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri.