Čeprav Pogačar pridobiva kilograme, so vrata zanj vedno odprta

Jakob Omrzel pri 20 letih osvaja Vuelto, a Nace Korošec ob njegovih nogah izpostavlja nekaj, kar ga navdušuje še precej bolj. »Razmišlja, kot da bi bil že nekaj let profesionalec. To je dragulj,« pravi selektor, ki razkriva tudi, kaj mu je po veliki zmagi o Omrzelovi taktiki povedal Borut Božič in zakaj rezultat mladega Slovenca v skupnem seštevku zdaj sploh ni več najpomembnejši.

Veliko bolj negotova je bližnja prihodnost Tadeja Pogačarja. Svetovno prvenstvo še ni prečrtano, reprezentanca mu bo pustila čas skoraj do zadnjega trenutka, Korošec pa razkriva, kdaj bo Pogačar začel rehabilitacijo, kaj bo odločilno za njegovo vrnitev in zakaj bi bil za Slovenijo njegov nastop na evropskem prvenstvu morda celo pomembnejši od svetovnega. »Vemo, kakšen je. On na dirko ne gre po tretje mesto.«

Korošec v pogovoru odpira tudi vrata v precej manj viden svet slovenskega kolesarskega podmladka. Zakaj nekateri veliki talenti pri 17 letih odidejo v tujino in tam uspejo, drugi pa se izgubijo? Zakaj Slovenija ni nastopila na Tour de l’Avenirju, koliko bi jo to stalo in zakaj današnji sistem proizvaja vrhunske 18 in 19 let stare kolesarje hitreje kot nekoč? »Pri teh letih mora fant poleg kolesarja postati tudi človek.«