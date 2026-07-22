Cesta do Alp je samo na papirju ravna

Kolesarska karavana se na letošnji Dirki po Franciji bliža svojemu vrhuncu. Današnja 17. etapa med krajema Chambéry in Voiron prinaša 174,7 kilometra dinamične vožnje. Čeprav so organizatorji (ASO) traso uradno označili kot ravninsko, bo morala glavnina premagati skoraj 2400 višinskih metrov, kar odpira vrata taktičnim preobratom in dolgim begom.

Profil etape: Ko beseda ravnina zavaja

Da je oznaka ravninska etapa precej relativen pojem, bo jasno že po prvem delu preizkušnje. Po uvodnih 15 kilometrih se začne cesta strmo vzpenjati. Razgibani teren bo kolesarje mučil naslednjih 30 kilometrov, prva resna ovira pa bo prelaz Col des Prés (3,5 km vzpona s povprečnim naklonom 6,6 %).

Po spustu nazaj proti izhodiščnemu Chambéryju bo sledil takojšen protinapad na Col de Couz (8,6 km vzpona s povprečnim naklonom 2,8 %). Po prečkanju tega vrha bo večina najtežjega plezanja pod streho, teren pa se bo v nadaljevanju umiril in prešel v valovito obliko.

Zaključek po okusu eksplozivnih kolesarjev

Zadnjih 35 kilometrov proti cilju bo večinoma potekalo v hitrem spustu, vendar organizatorji v sam zaključek niso pozabili vključiti pasti. Približno šest kilometrov pred ciljno črto kolesarje čaka še zadnji krajši klanec (2,5 km s povprečnim naklonom 3,5 %). To bo idealna točka za napad tistih, ki se želijo otresti čistokrvnih šprinterjev. Od vrha tega hribčka do ciljne črte namreč sledi le še popolna ravnina.

Ravninska etapa, ki to ni. FOTO: Infografika Delo

Kdo so glavni favoriti?

Zaradi zahtevnega začetka in več kot 2000 višinskih metrov je etapa kot nalašč za dva scenarija: Uspešen beg ubežnikov: Močne skupine kolesarjev, ki v skupnem seštevku ne ogrožajo favoritov, bodo poskušale izkoristiti zahteven začetek za pobeg, ki bi ga lahko zadržale do cilja. Sprint glavnine: Če bodo ekipe z močnimi šprinterji, ki dobro prežijo krajše klance, nadzorovale potek dirke, bomo v zaključku spremljali boj za zmago manjše skupine.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Ciljno mesto Voiron si sicer pospešeno gradi svoje ime na svetovnem kolesarskem zemljevidu. Spomnimo, lani je v tem mestu etapno zmago na Dirki po Španiji slavil Britanec Ben Turner, tokrat pa bo ciljna črta gostila enega najbolj nepredvidljivih zaključkov letošnjega Toura.